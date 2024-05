Samsung è la migliore al mondo. I numeri non mentono

La serie Samsung Galaxy S24 debutta quest’anno Si è rivelato un enorme successo. Gli appassionati di telefoni Android hanno ricevuto 3 modelli di sorprendente successo. S24 di base È diventato uno dei migliori smartphone della sua categoria, ha migliorato l’S24+, ha effettivamente migliorato le ipotesi di “modalità standby” e il Galaxy S24 Ultra ha dimostrato quanto potente possa funzionare il miglior smartphone al mondo, almeno tra quelli che utilizzano il sistema Google . .

I nuovi telefoni lanciati a gennaio hanno riscosso grandi apprezzamenti da parte dei media, ma non solo. Gli smartphone Samsung della famiglia S24 erano e continuano ad essere molto popolari tra gli acquirenti. È successo che le vendite degli ultimi telefoni hanno dato impulso all’azienda coreana Al primo posto nel mondo.

Gli ultimi dati mostrano chiaramente che Samsung ha i telefoni Android più venduti al mondo. Durante il primo trimestre di quest’anno, i coreani non solo hanno aumentato la loro quota di mercato, ma hanno anche aumentato il loro vantaggio su Apple. In questo caso possiamo definirlo un successo, anche se ricordiamo il vantaggio ottenuto grazie alla première di gennaio. Il colosso americano non ha ancora presentato modelli quest’anno, e vedremo gli iPhone 16 solo a settembre, questo però non cambia il fatto che Gli smartphone coreani sono in aumento.









È anche importante ricordare che i telefoni Apple sono ancora molto popolari. Prendendo in considerazione le vendite complessive dei dispositivi (senza suddivisione per sistema operativo), i singoli modelli di iPhone hanno occupato le posizioni di leadership nel primo trimestre del 2024. I clienti avrebbero più probabilmente occupato l’iPhone 15 Pro Max, mentre l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro. i restanti posti sul podio – L’ultimo lavoro dell’azienda di Cupertino.

È stato riferito che quest’anno Apple organizzerà un proprio evento in cui verrà presentata la nuova serie iPhone. Anche Samsung si sta preparando per le proprie offerte, più precisamente per la seconda versione Galaxy Unpacked di quest’anno. Si svolgerà in estate e sarà dedicato, tra le altre cose, alla famiglia di telefoni pieghevoli dell’azienda, ovvero i modelli Flip e Fold. Perdite sull’ammiraglia pieghevole È apparso di nuovo a febbraio.

Sembra anche molto interessante Anello Samsung Galaxy, un gadget molto innovativo che è un anello intelligente. Recentemente sono emerse informazioni sul presunto prezzo del dispositivo, che dovrebbe costare dai 300 ai 350 dollari negli Stati Uniti. È interessante notare che l’azienda offrirà anche un abbonamento speciale per alcune funzioni dello strumento.