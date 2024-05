Polonia – Paesi Bassi. Copertura in diretta e risultati della Men’s Volleyball Nations League online il 24 maggio

I giocatori di pallavolo polacchi giocheranno per la terza vittoria durante la UEFA Nations League ad Antalya. Questa volta sarà l’Olanda a ostacolare la vittoria. Copertura in diretta e risultati della partita Polonia-Olanda su Polsatsport.pl.

I giocatori di pallavolo polacchi hanno motivo di essere felici in questo momento. Nella prima partita non hanno dato scampo agli americani e hanno vinto con sicurezza in tre set. I rappresentanti degli Stati Uniti hanno giocato con una formazione molto sperimentale, ma Nikola Grbic ha anche ruotato la formazione polacca.

Vedi anche: Cambiamenti nella squadra nazionale di pallavolo polacca. Chi si è unito alla squadra?

La seconda partita è stata molto più difficile. I canadesi hanno alzato l’asticella fin dall’inizio e hanno fatto meglio nel primo set. Tuttavia, i Biancorossi sono tornati rapidamente alla loro buona forma e alla fine hanno vinto 3:1. Bisogna però ammettere che questo incontro è stato ricco di emozioni.

Adesso tocca agli olandesi, che hanno giocato più partite tra tutte le squadre. Tutto perché entrambe le partite si sono concluse al tie-break. Tuttavia, le loro fortune sono state variabili: hanno perso contro la Slovenia, ma contro la Turchia hanno avuto risultati migliori, anche se stavano già perdendo 0:2.

Sono 16 le squadre che partecipano alla Nations League. Giocheranno ciascuno in tre tornei, giocando quattro partite ciascuno. Le migliori sette squadre dopo la fase regolare, con la Polonia come paese ospitante, parteciperanno al torneo finale, che si terrà a Lodz dal 27 al 30 giugno.

Copertura in diretta e risultati della partita Polonia-Olanda su Polsatsport.pl. A partire dalle 19:00.

Vai su Polsatsport.pl