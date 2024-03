Un miliardario costruisce un nuovo Titanic. Dovrebbe essere “molto meglio dell'originale”

Mercoledì il miliardario Clive Palmer ha affittato la Sydney Opera House per fare il suo annuncio al mondo Piano per la costruzione del secondo Titanic. Secondo il suo racconto, dovrebbe essere l'unità “Molto meglio dell'originale” Consentire una “autentica esperienza” di viaggio.

– Blue Star Line costruirà una nave passeggeri… Ha lo stesso design degli interni e della cabina Come la nave originale, incorpora moderne misure di sicurezza, metodi di navigazione e tecnologia del 21° secolo per garantire tutto ciò Il massimo livello di lusso E comodità – ha osservato Palmer.

Ci sarà un secondo Titanic? Pubblicità miliardaria

Questo è un altro annuncio del magnate minerario O Progetta di costruire una replica del Titanic. 10 anni fa annunciò questa intenzione durante una conferenza stampa al Ritz Hotel di Londra, sottolineando l'unicità e la dimensione lussuosa della sua idea.

Secondo Palmer, Costruzione non completata A causa della pandemia di Covid-19. Ma questa volta l’investimento sarà completato perché sono stati raccolti più soldi.

Costruire un Titanic è più divertente che costruire una nave Seduto a casa e contando i soldi – ha detto il miliardario durante una conferenza stampa.

Clive Palmer ha inoltre affermato di essere fiducioso che il cantiere navale verrà messo in sicurezza in tempo. La costruzione della nave sta per iniziare All'inizio del prossimo annoIl viaggio inaugurale della nave sarà da Southampton a New York Previsto per giugno 2027. Le offerte di investimento dovrebbero essere annunciate a giugno e i contratti firmati a dicembre. Si prevede che l’intero progetto costerà tra i 500 milioni e il miliardo di dollari.

Un miliardario costruirà una replica del Titanic. La data indicata

Il Titanic è una famosa nave britannica che salpò il 10 aprile 1912 da Southampton, Regno Unito, a New York, Stati Uniti. Quando la nave fu varata dopo la costruzione, lo fu La seconda nave più grande Il trasporto passeggeri nel mondo.

La nave da crociera affondò durante il suo viaggio inaugurale nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, dopo essersi scontrata con In cima al ghiacciaio. Nel disastro morirono più di 1.500 persone. Dopo il tragico incidente navale Le norme di sicurezza sono state modificate Marina Militare.

