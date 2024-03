No Rest for the Wicked è simile a Baldur's Gate 3. I creatori non hanno paura degli errori perché sono convinti della qualità del loro gioco

Messaggio

Marco 13 2024, 21:54

autore: Zuzana Domiradzka

I creatori di No Rest for the Wicked hanno spiegato perché hanno deciso di pubblicare questo gioco di ruolo d'azione in accesso anticipato. Non hanno paura della scarsa accoglienza della produzione da parte dei giocatori perché sono convinti della sua qualità.





















Tra poco più di un mese, No Rest for the Wicked, ispirato alla serie Dark Souls, farà il suo debutto in Early Access. Moon Studios ne è responsabile, avendo precedentemente creato la serie platform Ori. Dal momento che i suoi giochi precedenti sono stati rilasciati completamente completati, viene da chiedersi Il che ha spinto lo sviluppatore a decidere di lanciare il gioco in accesso anticipato questa volta.





Thomas Mahler, CEO di Moon Studios, in un'intervista per il sito Gioco investigativo Commenta questa modifica:

Penso che per giochi di questa complessità non ci sia altra scelta se non quella di rilasciarli in Early Access. Oppure fai cose più piccole e non correre rischi, […] Oppure puoi creare un gioco di queste dimensioni [jak No Rest for the Wicked – dop. red.] E accettare che “non tutto sarà perfetto subito”.

Non c'è riposo per i malvagi È il gioco più ambizioso della serie O io, quindi sviluppare la produzione lentamente e prestare attenzione alle opinioni dei fan sembra logico. Anche se gli sviluppatori ammettono di essere dei perfezionisti e di volere che tutto sia perfetto subito, Non hanno paura dei bug – che non possono evitare nell'accesso anticipato – perché credono che se un titolo è abbastanza divertente, i giocatori lo adoreranno e perdoneranno i loro difetti. I creatori saranno in grado di rispondere facilmente a quest'ultimo.





Questo modo di pensare può essere paragonato all'approccio di Larian Studio, che ha rilasciato Baldur's Gate 3 in accesso anticipato. Nonostante i bug presenti nel gioco anche dopo il rilascio della versione completa, il gioco di ruolo ha ricevuto molte recensioni positive e i creatori continuano a rilasciare regolarmente le patch.

lo ricordo Non c'è riposo per i malvagi Debutterà il 18 aprile in Steam Early Access. La versione di produzione finale verrà rilasciata anche su PS5 e XSX/S.