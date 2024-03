Conosciamo tutti i quarti di finale di Champions League

Oggi abbiamo incontrato la settima e l'ottava squadra qualificata ai quarti di finale di Champions League. La settimana scorsa erano avanzate Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Manchester City e Real Madrid, e ieri si sono unite a loro Barcellona e Arsenal. Oggi si sfideranno anche Borussia Dortmund-PSV Eindhoven e Atletico-Inter.

Il primo gol della serata è stato segnato contro il Dortmund. Jadon Sancho ha portato i padroni di casa in vantaggio (e in vantaggio complessivo dopo l'1-1 in casa del PSV Eindhoven) con un tiro dalla distanza. Il PSV ha poi preso il comando e ha cercato a lungo di trovare un modo per affrontare Koppel, ma oggi gli svizzeri erano imbattuti. Anche nei minuti di recupero, gli ospiti hanno avuto una grande opportunità per segnare il pareggio, ma De Jong ha tirato sopra la traversa e un attimo dopo, dopo un errore difensivo, Reus ha regolato il punteggio e ha segnato il gol del vantaggio, portando il punteggio sul 2-0. . Il Borussia sarebbe stato contento della promozione.

Le emozioni a Madrid non sono mancate fin dall'inizio. L'Atletico inizia a muoversi, ma deve stare attento ai pericolosi contropiedi dell'Inter. Dumfries ha sprecato il meglio di loro, ma ciò che uno shuttle non è riuscito a fare, lo ha fatto un altro. Uno splendido break dalla pressione che si conclude con il gol di Demarco su assist di Barella. Ma la gioia dura poco, perché dopo poco Griezmann pareggia i conti dopo una serie di errori della difesa milanista. Al pareggio complessivo Atleti Tuttavia, ha bisogno di un altro colpo. Pressano e provano a lungo, ma il raddoppio arriva solo al 87': Koke trova brillantemente il varco tra i difensori dell'Inter e sorprende Memphis Sommer.

Con il punteggio di 2-1, Simon Marciniak ha ordinato i tempi supplementari, ma non è successo molto. Entrambe le squadre hanno sbagliato i rigori. Oblak ha bloccato i tiri di Alexis e Klassen, e Sommer ha bloccato il tiro di Saul. L'Atletico è stato più efficace del Milan e più efficace di quanto lo fosse stato a Milano nel 2016, e la squadra di Diego Simeone è arrivata ai quarti di finale di Champions League.

Revisione delle partite degli ottavi di finale di Champions League

Monaco di Baviera 3:0 Laziale [pierwszy mecz 0:1]

Comunità reale 1:2 Paris Saint-Germain [0:2]

Manchester City 3:1 Club di Copenaghen [3:1]

Real Madrid 1:1 RB Lipsia [1:0]

F.C.B 3:1 SSC Napoli [1:1]

Società dell'Arsenal 1:0; Carne 4:2 Club di Porto [0:1]

Atletico Madrid 2:1; Carne 3:2 Inter Milan [0:1]

Borussia Dortmund 2:0 Eindhoven [1:1]

Il sorteggio per l'intera classifica extra (quarti di finale, semifinali e finale ospitante) si svolgerà venerdì 15 marzo alle 12:00 ora polacca. Chiunque può battere chiunque in qualsiasi formato di partite in casa e in trasferta, quindi la probabilità di battere le singole squadre è identica.

Le prossime partite di questa competizione si terranno il 9 e 10 aprile e il 16 e 17 aprile. Tra queste partite, il Real Madrid giocherà in trasferta contro il Maiorca nel campionato spagnolo. La data esatta di questa partita non è ancora nota.