I nuovi screenshot di Senua's Saga: Hellblade 2 sono impressionanti e terrificanti. Sarai in grado di “catturare” scatti così fantastici in modalità foto

Messaggio

Giochi

Marco 15 2024, 18:16

Gli sviluppatori dello studio Ninja Theory hanno rilasciato diversi nuovi screenshot di Senua's Saga: Hellblade 2 catturati in modalità foto. Dire che è pieno di dettagli è un eufemismo: puoi vedere ogni ruga sul viso dell'eroina.





















Fonte immagine: Ninja Theory IO

Senua's Saga: Hellblade 2 sarà presentato in anteprima il 21 maggio, quindi gli sviluppatori dello studio Ninja Theory hanno deciso di condividere con i fan alcuni nuovi screenshot di questa produzione. I fotogrammi forniti lasciano un'impressione sorprendente, soprattutto perché sono stati catturati in modalità foto, confermando così la loro presenza nel gioco. La seconda parte delle inquietanti avventure del guerriero nordico titolare promette di essere una vera festa per gli occhi.





Dai un'occhiata a questi dettagli

postato su Profilo di Ninja Theory su X Personale da Senua Saga: Hellblade II Mostra di cosa sarà capace la modalità foto, E che avremo ragioni più che sufficienti per utilizzarlo. Il gioco sembra assolutamente fantastico.





















Naturalmente, la vista dettagliata dell'oceano, le rocce scivolose o il bagliore luminoso, nonostante l'artigianato artistico, non lasciano molta impressione. Dopotutto, vediamo immagini simili in altri giochi. Tuttavia, se guardiamo il volto del personaggio principale, Senua (screenshot sotto), grazie ai dettagli sorprendenti, sembra quasi realistico. Nei suoi occhi si poteva vedere un'unica vena rossa e la sua pelle altrimenti liscia era ricoperta da numerose rughe e solchi.





















Che ne dici di questo livello di grafica dettagliata?

Se non hai giocato al primo capitolo della serie, Hellblade: Senua's Sacrifice, puoi ottenerlo ora vapore Per 10 zloty polacchi. Anche se sono passati 7 anni, questo titolo sembra ancora molto buono: a volte è difficile credere che il seguito alzerà il livello ancora più in alto.