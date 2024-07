PS Plus con un altro successo. I giocatori giocano collettivamente con la nuova offerta PlayStation

Questo è uno dei maggiori successi di PlayStation Plus quest’anno. Questo mese è stato un ottimo inizio di gioco, come mostrano chiaramente le statistiche. L’interesse è molto alto.

Mentre Game Pass si concentra spesso su prodotti nuovi di zecca, PlayStation Plus è costituito principalmente da prodotti che hanno già debuttato. A volte Plus include giochi che sono sul mercato da diversi anni, a volte si tratta di titoli di pochi o dieci mesi fa.

Altro testo sotto il video

Resti 2 Rientra nell’ultimo gruppo. Il gioco ha festeggiato ieri il suo primo anniversario. Sono stati confermati anche i dettagli sulla nuova aggiunta.

TrueTrophies sonda l’interesse per i giochi disponibili su PlayStation Plus. Il sito contiene statistiche provenienti da un gruppo di ricerca molto ampio, che prende in considerazione oltre 3,1 milioni di account attivi su PlayStation Network. Il nuovo assetto lo dimostra Non solo Remnant 2 è stato il gioco più giocato dello showcase di luglio, ma la produzione ha anche ottenuto il terzo miglior debutto su Plus quest’anno! L’aggiunta di uno sparatutto in terza persona è stato un trampolino di lancio da parte di Sony e PlayStation.

Pertanto, il titolo ha superato Red Dead Redemption 2 di Rockstar. Quest’anno, solo due giochi hanno ottenuto risultati migliori di Remnant: Police Simulator Patrol Attorneys (Aggiunto a giugno) e Dave il subacqueo (Il leader della classifica si è unito a Plus ad aprile.) In Remnant 2 possiamo giocare da soli o in cooperazione. Il titolo è disponibile su PlayStation Plus Extra/Premium (PS5).