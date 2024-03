Due Facce di Christopher Velde. Il norvegese regala al Lech la vittoria nel derby!

Chi vincerà, se non contro Warta? I tifosi del Lech avrebbero potuto porsi questa domanda prima del derby. Da quando i Verdi sono tornati nella massima serie, i Colliers si sono affrontati sette volte e hanno vinto sette volte. Quindi la squadra di Dawid Szulczek era la contendente perfetta per sfondare. I padroni di casa vincono infatti per l'ottava volta, anche se nel primo tempo sembrava che avrebbero giocato un'altra partita da dimenticare.

Inefficacia continua

Poznań è una città di esperimenti? Forse sì, ma ultimamente è stato doloroso per i tifosi del Lech. In campionato i giocatori di Marius Romak non sono riusciti a segnare contro Olsk, Rako e Gornikov. Oggi, per molto tempo, è sembrato che sarebbe stata la riunione delle occasioni mancate che porta il nome di Christopher Field. Al 13' Radoslaw Morawski manda un vero biscotto al norvegese. Se avesse utilizzato questo passaggio, il centrocampista del Lech sarebbe stato uno dei favoriti per il passaggio decisivo in questa stagione, su questo non abbiamo dubbi. Ma Velde termina a lato tra il palo e la traversa. Poche decine di secondi dopo avrebbe potuto rimediare al suo errore, ma Jędrzej Grobelny ha realizzato una grande prestazione nella propria area di rigore. Il portiere del Waratah, indipendentemente dalla sua salute, si è gettato eroicamente ai piedi dell'avversario, cosa che probabilmente ha salvato il club dalla perdita del gol. un po? Aggiungiamo anche che Christopher ha ricevuto un ottimo passaggio verticale da Filip Marchwinski, che non ha nemmeno trasformato in tiro.

Una cosa del genere avrebbe innervosito i tifosi del Lech, già frustrati dal comportamento della squadra nelle ultime settimane. Potrebbero anche essersi chiesti se Warta, per fortuna, avrebbe presto premuto qualcosa.

– Tiro a distanza. soprattutto! Strettamente! con precisione! Immaginiamo che prima della partita, l'allenatore della squadra verde, Dawid Schulczyk, abbia fatto questo tipo di discorso ai suoi giocatori nello spogliatoio. Hanno provato a sorprendere Bartosz Mrozek con tiri da fuori area ripetutamente. Mentre Cajetan Smit è riuscito ad aumentare un po' la pressione sul portiere del Lech, Thomas Prickerill non ha potuto che ridere. Il centrocampista del Waratah ha calciato in porta dal sedicesimo minuto verso la macchina. Finora abbiamo associato le commedie ceche a qualcos'altro e non a “Le avventure del buon soldato Švek”, ma Prickerill ha cambiato questa prospettiva, congratulazioni.

I tifosi della Premier League avevano tutto il diritto di non fare affidamento sui fuochi d'artificio nel secondo tempo dopo tali spettacoli. Avrebbero pensato che Warta sarebbe rimasto concentrato sulla difesa, che, ovviamente, i Lechites romperanno di tanto in tanto per rovinare un'altra grande occasione.

La tanto attesa svolta di “Kolejorz”

Ebbene, a quanto pare non vale sempre la pena essere realisti in campionato. A volte, anche nel nostro calcio, la prestazione negativa di un determinato giocatore in un tempo non significa necessariamente che la serie negativa continuerà nel secondo tempo. Un esempio di Veldi brillantemente risvegliato. Primo utilizzo – ultimo! – Bellissimo passaggio filtrante di Marchwinski. Poi Filip ha avviato il contropiede del Lech, Alan Czerwinski ha continuato. Il sostituto lo supera perfettamente e al norvegese non resta che trasformare il suo passaggio nel secondo gol della serata. E che potrebbe averne cinque? Si può sempre dire che se avesse usato tutto quello che aveva, oggi non giocherebbe a Bolgarska, ma all'Etihad Stadium.

E Warta? Ma i tiri lenti dalla distanza non bastano per minacciare il Lech. Soprattutto perché Szmit, il leader del suo attacco, stava avendo una brutta giornata e stava giocando molto al di sotto delle sue capacità.

Maciej Sorawski e Mohamed Mazgarani hanno provato a fermarlo un po' davanti per tutta la partita, ma non ci sono riusciti molto, anche se il primo ha tirato un colpo di testa pericoloso dopo il cross del secondo, ma è vero: la palla è volata sopra la traversa. I giocatori di Schulczyk hanno giocato senza talento, ma poiché in questo campionato ci sono squadre con meno talento di loro, non dovrebbero preoccuparsi particolarmente della possibilità di retrocessione.

