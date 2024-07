Segnale di avvertimento prima delle Olimpiadi. I pallavolisti polacchi devono migliorare

Anche prima della partita, allenatore Nikola Grbic Ha annunciato che avrebbe giocato un solo set sabato e domenica Wilfredo Leone. Il destinatario ha recentemente sofferto di lievi problemi di salute, Non ha suonato all’Hubert Wagner Memorial . Nella partita di sabato a Tricity, è stato subito fermato dai giapponesi, ma ha risposto con due servizi. Poi c’è stato un blocco nell’implementazione Bartosz Corici padroni di casa erano avanti 11:8.

Ma dopo un po’ i giapponesi pareggiarono. I giocatori di pallavolo polacchi hanno riacquistato il vantaggio quando ha sorpreso gli avversari con il suo servizio Matthew Pinnick. A sua volta, tese un’imboscata ai giapponesi centrali del blocco Norbert Huber. Gli avversari hanno risposto con azioni sorprendenti e ancora una volta hanno portato al pareggio 19:19. I polacchi si salvano servendo e alla fine l’emozione è alta. In un momento importante, Alexander Slyuka ha “nascosto” le mani nel bloccoI campioni d’Europa hanno vinto con il punteggio di 25:23.

La sofferenza dei pallavolisti polacchi al ricevimento. I giapponesi controllavano due gruppi

Torneo amichevole a Danzica La partita avrebbe dovuto iniziare con una partita tra Serbia e Stati Uniti. Tuttavia, i giocatori di pallavolo dei Balcani non sono riusciti a raggiungere Tricity a causa di problemi logistici causati da un guasto globale dei sistemi IT. Gli organizzatori hanno provato a organizzare un’alternativa, ma non ci sono riusciti . Gli americani hanno invece svolto un allenamento aperto ai tifosi, disputando un set di partite indoor. Domenica i giapponesi offriranno attrazioni simili ai loro fan.

In questa stagione, i giocatori di pallavolo asiatici hanno consolidato il loro posto tra i leader mondiali. Sono arrivati ​​secondi nella fase finale del torneo della Nations League a Lodz, Unica sconfitta in finale contro la Francia . I Bianchi e i Rossi hanno perso in semifinale contro i padroni di casa delle prossime Olimpiadi e hanno concluso al terzo posto.

Per la seconda partita del match di domenica Kamil Semenyuk si è unito alla squadra nazionale polacca per sostituire Leon. Il punteggio ha oscillato a lungo intorno al pareggio. Tuttavia, dopo un errore dei giocatori di pallavolo polacchi al ricevimento, il Giappone era in vantaggio di 16:13. “Mantenete la vostra zona”, ha implorato Grbic ai giocatori di pallavolo durante l’intervallo. Tuttavia, le perdite sono state ridotte a un punto, quando il blocco dell’opposizione è stato attaccato da un sostituto introdotto Lucas KaczmarekIl Giappone ha vinto in un tempo di 21:18. Ha aumentato ancora di più il suo vantaggio Yuji NishidaGli ospiti hanno vinto 25:20.

Semenyuk si è limitato a “resistere” in campo, finendo due dei quattro palloni in attacco, ma non si è calmato in ricezione. Tomasz Fornal ha già iniziato la terza partita. Biancorossi erano due o tre punti di vantaggio fin dall’inizio. Tuttavia, dopo due smash di Nishida, i giapponesi sono passati in vantaggio 8:7. Dopo prestazioni più impressionanti, il vantaggio degli ospiti è salito a tre punti. Con il punteggio a 17:14 per gli avversari, Grbic ha approfittato della seconda pausa. Non è stato un discorso tranquillo. I giocatori di pallavolo hanno ancora problemi di ricezione e le sconfitte non possono essere recuperate. Il Giappone ha vinto decisamente – 25:19.

Grave infortunio per il centrocampista giapponese. Tie-break all’Ergo Arena

I giocatori di pallavolo polacchi hanno iniziato meglio la quarta partita. Hanno ottenuto rapidamente tre punti. Tuttavia, quando il punteggio fu di 6:3, si verificò un evento catastrofico. Il centro giapponese è caduto mentre cercava di colpire la palla Kentaro Takahashi. Ha dovuto lasciare la sala in barella, Con collo rigido con colletto in osso. Tuttavia, la partita doveva continuare. La Polonia ha saltato quattro punti, ma i suoi concorrenti hanno rapidamente ridotto le perdite e il campione europeo ha ottenuto solo 14:13.

Tuttavia, quando Fornal ha segnato un punto con il suo servizio, hanno ripreso il vantaggio di quattro punti. Tuttavia, il vantaggio di 20:16 si è rapidamente trasformato in quasi un pareggio. Alla fine, i giapponesi hanno pareggiato il punteggio alle 23:23. Tuttavia, i padroni di casa hanno resistito alla pressione, hanno vinto le due partite successive e sono riusciti a raggiungere il tie-break.

I fan stipati nell’Ergo Arena hanno assistito al quinto set. Lì si combatteva punto per punto. I giocatori di pallavolo di entrambe le squadre hanno commesso molti errori. Tuttavia, quando le squadre sono cambiate, gli ospiti erano avanti di due punti. Grbic ha chiesto aiuto a Semenyuk e Coric ha contribuito a pareggiare il punteggio 9:9. Anche la fine del tie-break è stata pari e il risultato è stato deciso dal gioco di potere. Il giapponese ha vinto con il tempo di 17:15.

Domenica si disputerà l’ultima partita dei Biancorossi prima dei Giochi Olimpici di Parigi. Il loro avversario sarà la nazionale degli Stati Uniti.

Dall’Ergo Arena di Tricity di Damian Goleb

Polonia: Coric, Huber, Lione, Janusz, Pinnick, Sliuka – Zatorski (libero), Kaczmarek, Lomacs, Fornal, Semenyuk, Bolds.

Giappone: Nishida, Yamauchi, R. Takahashi, Sekita, K. Takahashi, Ishikawa – Yamamoto (Libero) Uraz Miyura, Fukatsu, Kai, Onodera

Nikola Grbic: Saremo pronti. video/PulsatSport/PulsatSport

Matthews Pinnick colpisce nella partita contro il Giappone all’Ergo Arena/ Bab/Adam Warzawa/Partito d’Azione Popolare

Paweł Zatorski, svincolato nella nazionale polacca/ Bab/Adam Warzawa/Partito d’Azione Popolare