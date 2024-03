Esperto: Le città intelligenti non sono una narrazione allettante, ma azioni specifiche

Le soluzioni “intelligenti” non dovrebbero essere una retorica attraente che suoni bene negli annunci elettorali. Dovrebbero essere soprattutto attività che migliorino effettivamente il tenore di vita della popolazione – afferma il professore. Dorota Dobija dell'Accademia Leon Kozminski.

L'economista è coautore dello studio sui valori dei progetti pubblici “intelligenti”, realizzati a Cracovia e Varsavia – due città polacche incluse nell'elenco dello “Smart Cities Index 2023” – ha annunciato l'Università Kozminski in una conferenza stampa di lancio.

Come ha affermato lo scienziato, una città intelligente è un concetto di città che utilizza soluzioni tecnologiche innovative, come stazioni per biciclette urbane, autobus elettrici o pannelli di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Tuttavia, il ricercatore si è chiesto se le iniziative create dalle città soddisfano effettivamente le aspettative dei residenti. Ha sottolineato che i titolari dei progetti “intelligenti” sono solitamente aziende private che propongono diversi tipi di soluzioni, spesso senza rispettare le reali esigenze dei cittadini.

L’indagine, condotta tra i rappresentanti dei residenti e i manager che gestiscono iniziative “smart”, ha confermato che il valore pubblico percepito dai “creatori di città” non sempre corrisponde alle aspettative dei residenti.

I ricercatori notano anche discrepanze tra il modo in cui le persone immaginano che i progetti di città intelligenti funzionino e come funzionano effettivamente, e se questi progetti siano effettivamente “intelligenti”.

Secondo l’esperto, il concetto collaborativo promuove un processo decisionale inclusivo e partecipativo. “Ad esempio, questa cooperazione può essere utilizzata per sviluppare sistemi di trasporto sostenibili, sostenere l'imprenditorialità sociale, prendere decisioni sullo sviluppo di spazi urbani verdi e migliorare l'accesso ai servizi di base come l'assistenza sanitaria e l'istruzione. Le persone hanno a cuore il comfort e la sicurezza”, ha affermato Professor Dube Citato dal comunicato stampa.

Secondo lei l'amministrazione comunale dovrebbe concentrarsi sulle persone e sui loro bisogni, poiché i residenti sono i principali beneficiari dei servizi offerti.

“In una città del genere, diverse parti interessate: residenti, uomini d'affari, organizzazioni della società civile, attivisti e funzionari lavorano insieme per affrontare le sfide. La cogestione presuppone la partnership e la fiducia tra i diversi attori”, ha affermato.

Lei ha anche aggiunto che il concetto di gestione urbana basata sulla cooperazione è ben sviluppato in Scandinavia e che le città polacche stanno appena facendo la prima esperienza con questo approccio. Ha aggiunto: “Il bilancio partecipativo e la possibilità per i residenti di specificare i progetti che desiderano realizzare sono un esempio dell'esperienza della città basata sulla cooperazione”.

Lo studio mostra anche che più siamo lontani dal centro città, meno miglioramenti innovativi ci sono. Lo scienziato ha sottolineato che “i tabelloni elettronici che mostrano l'orario di arrivo degli autobus o dei tram sono uno strumento molto utile, ma fuori dal centro a volte non ci sono ripari per gli autobus per ripararsi dalla pioggia, tanto meno un orario multimodale”.

Il professor Dubija ha inoltre osservato che i progetti ubicati nelle aree urbane centrali sono spesso mirati a un piccolo gruppo di beneficiari. “Grazie a iniziative come la stazione di ricarica per veicoli elettrici, l’attrattiva della città aumenta. Sfortunatamente, tali veicoli escludono la maggior parte dei residenti per motivi finanziari, poiché sono un prodotto esclusivo. L'esperto ha detto: “Una società ricca è una società in cui una persona ricca prende la metropolitana, e non una società in cui una persona povera possiede un'auto”.

Lo studio è stato reso possibile dal National Science Center. Il gruppo di ricerca comprendeva: Prof. Dr. Giuseppe Grossi, Zuzanna Staniszewska e Dominika Kaczmarek Ciesielska. I risultati saranno pubblicati sulla rivista scientifica: “Journal of Accounting, Auditing and Accounting” (PAP).

La scienza in Polonia

Partito Giustizia e Sviluppo/Bar/