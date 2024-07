Ti piacerebbe studiare biotecnologie alla PB? L’università ti invita a passeggiare per il college

La biotecnologia è uno dei campi di studio disponibili presso l’Università della Tecnologia di Białystok. Ora hai la possibilità di visitare il college e ottenere risposte alle tue domande. L’università ha appena aperto nuove major.

A: Dariusz Pikut / Università della Tecnologia di Białystok

Questa è un’offerta per le persone interessate, tra gli altri: a lavorare in aziende bioinformatiche, aziende farmaceutiche o nell’industria lattiero-casearia. O forse sfide interessanti negli hub di trasferimento tecnologico? I laureati in biotecnologia della Facoltà di scienze edilizie e ambientali dell’Università tecnologica di Białystok hanno molti percorsi di carriera e opportunità per sfruttare il loro potenziale nel mercato del lavoro.

– Vuoi ottenere una formazione completa nel campo della biotecnologia e aprire la porta a lavorare in laboratori e aziende moderni in tutto il mondo? Unisciti agli studenti che si specializzano in biotecnologie! Ora questi studi sono diventati ancora più interessanti, perché da ottobre 2024 apriremo nuove specialità, su incoraggiamento dei rappresentanti universitari.

Questa settimana, durante la visita ai laboratori di biotecnologia, potrete parlare con i docenti della Facoltà di scienze edili e ambientali dell’Università tecnologica di Białystok e vedere le condizioni in cui studiano i giovani ingegneri biotecnologici.

Sono previste due date di visita: 10-12 luglio dalle 9:00 alle 15:00 e 17-19 luglio dalle 9:00 alle 15:00. 9:00 – 15:00. Gli interessati possono rivolgersi al personale in servizio presso la Facoltà di Scienze Edili e Ambientali dell’Università della Tecnologia di Białystok, ul. Wiejska 45E (atrio presso l’ingresso principale dal lato del campus). Coloro che desiderano visitare i laboratori al di fuori delle date specificate possono organizzare la visita contattando il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologia, Tel: 797995975, Email: d.filipiuk@pb.edu.pl

Biotecnologie all’Università di Tecnologia di Białystok: nuove specialità

La più grande università tecnica della regione avvia nuove specializzazioni nel campo della biotecnologia. Eccoli:

• Biotecnologie applicate: acquisirai conoscenze e competenze nella progettazione e nel funzionamento di bioreattori, processi biocatalitici, enzimi industriali, processi di fermentazione e produzione di biocarburanti. Disponibilità a lavorare nei settori farmaceutico, alimentare, cosmetico, chimico e del biogas.

• Sostanze fitochimiche bioattive: impara i segreti per ottenere composti bioattivi e biotecnologia vegetale. Impara come sintetizzare e isolare i bioprodotti utilizzati in medicina, farmacia, chimica, tecnologia alimentare e agricoltura.

• Biotecnologie ambientali: attenzione alla protezione dell’ambiente, alla gestione dell’acqua e ai servizi igienico-sanitari. Impara come utilizzare i microrganismi per rimuovere gli inquinanti e produrre energia.

Biotecnologie in PB – Prospettive di lavoro

Molte persone che considerano un particolare campo di studio si chiedono quali siano le opportunità di lavoro per i laureati. Nel caso delle biotecnologie, puoi trovare lavoro, tra gli altri: nelle aziende che si occupano della coltivazione di tessuti e microrganismi per scopi industriali o in quelle coinvolte nei processi di biotrasformazione, sintesi, isolamento e purificazione di prodotti biologici, compreso lo sviluppo di nuovi composti in farmacia, medicina, alimenti e agricoltura.

I laureati del corso attendono anche aziende che lavorano alla progettazione di oggetti e dispositivi nella biotecnologia industriale, compresi i bioreattori o la produzione di biocarburanti (liquidi, solidi e gas) e biocomponenti da biomasse. Opportunità di lavoro si possono trovare anche in laboratori diagnostici specializzati (compresi medici, farmaceutici e ambientali), in unità scientifiche, comprese quelle che conducono studi clinici, e in aziende che si occupano di monitoraggio e monitoraggio della qualità ambientale (impianti di trattamento delle acque reflue, impianti di compostaggio dei rifiuti). , aziende di riciclaggio, impianti di biogas, impianti di trattamento fanghi).

I laureati in biotecnologia trovano impiego anche in istituti di protezione ambientale, società di bioinformatica, uffici responsabili dello sviluppo della legislazione nel campo della biotecnologia o in centri di trasferimento tecnologico.