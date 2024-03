Il presidente Biden chiede al Congresso degli Stati Uniti di opporsi al Cremlino

Credo che la stragrande maggioranza dei membri del Congresso sia pronta a fare la propria parte e incoraggio tutti i membri del Congresso presenti in questa stanza a opporsi a Vladimir Putin. “È un delinquente”, ha detto Biden al pranzo annuale del giorno di San Patrizio in Campidoglio. Patrizio.

L'appello del presidente ad adottare un pacchetto di aiuti per l'Ucraina è stato sostenuto dal primo ministro irlandese Leo Varadkar, che ha sottolineato che “l'Ucraina non può cadere. Dobbiamo restare al suo fianco tutto il tempo necessario”.

Il presidente della Camera Mike Johnson, che finora ha bloccato il voto sul disegno di legge che stanzia un totale di 95 miliardi di dollari. A sostegno di Ucraina, Israele e Taiwan, ha osservato che “la stabilità è a rischio in Europa e in Medio Oriente, e i nostri alleati e amici come Israele e Taiwan continuano a lottare per il loro diritto di esistere”.

La Casa Bianca ha esortato Johnson a portare in votazione il disegno di legge, che è già passato al Senato. Secondo la Casa Bianca, la guerra in Ucraina è stato il tema principale dei colloqui tra il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro irlandese. Biden ha sottolineato il ruolo dell'Irlanda nel fornire aiuti umanitari e nell'ospitare più di 100.000 persone. Rifugiati dall'Ucraina.

I leader hanno discusso anche della situazione nella Striscia di Gaza e della necessità di aumentare gli aiuti ai palestinesi. Biden si riferiva al discorso di giovedì del leader della maggioranza democratica al Senato Chuck Schumer, che ha criticato il governo israeliano e ha chiesto nuove elezioni in Israele. Il presidente ha dichiarato di sperare in un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dopo una nuova proposta di accordo inviata da Hamas.