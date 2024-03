Venerdì si è verificato un picco improvviso e non pianificato del Triangolo di Weimar. “situazione difficile”

Dopo l'incontro al primo ministro polacco è stato chiesto, tra l'altro, del pacchetto di aiuti finanziari degli Stati Uniti all'Ucraina. Come ha detto, ha detto al presidente Biden che la decisione del Congresso di revocare l'embargo sugli aiuti all'Ucraina è molto importante per l'Ucraina, ma anche per gli Stati Uniti. “Il presidente Biden ha affermato di rimanere ottimista riguardo alla risoluzione di questa impasse”, ha detto Tusk.

Ha espresso la speranza che Mike Johnson, il presidente della Camera dei rappresentanti, dal quale, secondo la stampa americana, dipende il destino del disegno di legge sugli aiuti all'Ucraina, “si senta responsabile della vita di migliaia di persone in Ucraina”. Secondo Tusk è “responsabile anche del futuro della gente comune”.

In risposta alla domanda su quale messaggio avrebbe inviato al presidente russo Vladimir Putin, ha detto: “L’unico messaggio che dovremmo inviare a Mosca è che l’Occidente è più unito che mai quando si tratta dell’Ucraina”.

“A Mosca devono assicurarsi che questo non sia un approccio casuale e a breve termine. Questo è qualcosa su cui saremo completamente coerenti.”

Come ha osservato in una successiva intervista con TVP, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz sono in attesa di resoconti sui loro colloqui con Biden.

La situazione è difficile, ma è importante la conferma da parte americana che prendono sul serio gli impegni della NATO

– Esiste l'opportunità per attivare il Triangolo di Weimar e per la Polonia di avere un'influenza reale e forte su tutte le decisioni europee

Fonte: nielezna.pl, sezione

