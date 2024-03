WhatsApp ha una nuova utile funzionalità. Può sembrare un dettaglio, ma la differenza è enorme

WhatsApp, il servizio di messaggistica istantanea più popolare al mondo con oltre 2 miliardi di utenti attivi, ha visto un gradito cambiamento. Questa è una buona notizia per le persone a cui piace l’ordine.

sì, gratis?

Mentre i fornitori di servizi di messaggistica istantanea cercano di superarsi a vicenda con modi innovativi per aumentare la monetizzazione delle loro applicazioni, l'azienda di proprietà di Facebook WhatsApp sembra ancora gratuito. Dopo tutto, cosa spinge le nostre conversazioni nei BigData? Tuttavia, accettando annunci più specifici, a volte riceviamo lavori senza compenso diretto.

Questa volta conta Come organizziamo le nostre conversazioni. Dal 2017, siamo in grado di evidenziare i nostri tre argomenti più utilizzati in cima all'elenco delle chat. Tuttavia, quando l’app ha iniziato a guadagnare popolarità, è stato necessario apportare un cambiamento.

WhatsApp ora ha cinque temi installati

Aumenta il numero di conversazioni fissate da 3 a 5 Si tratta principalmente di un omaggio agli utenti più attivi della piattaforma con un elenco più lungo di contatti importanti o chat di gruppo.

Soluzione Non ancora ampiamente disponibile — Il lavoro per la sua implementazione è ancora in corso, ma siamo onesti, non si tratterà di un aggiornamento importante dal punto di vista della programmazione. Tuttavia, con 2 miliardi di utenti, queste piccolezze vengono fornite gradualmente per escludere possibili irregolarità operative “in produzione”, cioè dopo l'aggiornamento ufficiale.

Sam Il modo in cui funziona la funzione non è stato modificato o ampliato. Devi spostare l'argomento di interesse a destra finché non appare l'icona della chat. Con 5 temi installati lo otterremo La schermata iniziale è quasi interamente piena di puntineCiò potrebbe rendere più facile per alcune persone raggiungere i propri cari o colleghi.

Fonte immagine: Shutterstock – Foto d'archivio di Alex