Serie Xbox Il successo di PS5 trionfa sugli ultimi ascolti

Gli ultimi risultati di vendita mostrano chiaramente che Microsoft potrebbe avere grossi problemi per quanto riguarda l'interesse per la serie Xbox

Il team editoriale di GamesIndustry.biz ha condiviso le ultime statistiche sulle vendite di giochi e hardware in Europa: le ultime statistiche GSD, che si concentrano su tutti i prodotti venduti in versioni fisiche e distribuzione digitale per la maggior parte degli editori, nonché sull'interesse per le console in regioni selezionate (esclusa la Gran Bretagna). Gran Bretagna e Germania), includono alcune conclusioni Interessanti.

Nel mese di febbraio sono state vendute in Europa 474.469 console, con un miglioramento dell'11% rispetto allo scorso anno, ma il risultato è stato significativamente influenzato dal mese leggermente più lungo. In effetti, tutte le principali piattaforme hanno registrato un calo delle vendite a febbraio: la differenza più piccola è stata registrata da PS5 (-2%), seguita da Nintendo Switch (-14%).

Microsoft potrebbe avere il principale motivo di preoccupazione: Xbox Series Si tratta di un grosso segnale d'allarme per il produttore americano, che potrebbe vantare diversi debutti di alto profilo nei prossimi mesi.

Tuttavia, vale la pena notare che Helldivers 2 era il leader del mercato europeo a febbraio e le vendite della produzione sembrano davvero promettenti, come già confermato dagli stessi creatori. L'interesse per il titolo è aumentato nella seconda (+70%) e terza (+3%) settimana dopo il debutto, ma ora si è registrato un leggero calo. Il seguito del film è stato scelto soprattutto dagli utenti PC (56%).

Per fare un confronto, quattro settimane dopo la première, le vendite di Helldivers 2 sul mercato europeo erano inferiori solo del 5% rispetto al risultato di Spider-Man 2 nello stesso periodo analizzato.

Final Fantasy VII: Rebirth e EA Sports FC 24 si piazzano molto bene nella lista, mentre anche Skull and Bones è nella top ten.

