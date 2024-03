Iga Świątek non ha perso nemmeno un set durante il suo fortunato torneo WTA 1000 a Indian Wells. In finale, la polacca non ha avuto scampo contro la greca Maria Sakkari, vincendo 6-4, 6-0 e conquistando il 19esimo titolo della sua carriera. Ha vinto oltre $ 1 milione per aver vinto il torneo. Raszynianka rimane uno degli atleti polacchi più famosi. Recentemente è apparsa nel programma “W moja style” condotto da Magda Molik e le è stato chiesto, tra l'altro, della sua presunta rivalità con Robert Lewandowski.

Iga Świątek è dispiaciuta per Robert Lewandowski. Mi sono difeso per lui

Iga Światek e Robert Lewandowski hanno spesso gareggiato tra loro per il titolo di miglior atleta dell'anno nel sondaggio “Przegląd Sportowy”. Hanno espresso più volte la loro reciproca simpatia e il calciatore ha persino sostenuto il tennista durante la finale dell'Open di Francia nel 2022. Fu allora che furono creati i primi meme con la loro partecipazione. Più tardi, immagini divertenti hanno inondato Internet.

Alla domanda sulla sua relazione con Robert Lewandowski e sulla loro presunta rivalità, Iga Švetic non ha lasciato dubbi sul suo atteggiamento nei confronti dell'attaccante del FC Barcelona.

L'eroina ha anche ammesso che non tutti i meme la divertono. Ha anche difeso Robert Lewandowski.

— Immagino che un giorno potrei essere nella sua posizione e potrebbe non piacermi che le persone lo facciano. È importante ricordare che tutti meritiamo un rispetto fondamentale. I meme possono essere divertenti, ma vale la pena non oltrepassare certi limiti – ha concluso Ega Švetek.

