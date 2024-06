È stata acclamata come “Miss Euro 2012”. Sappiamo cosa sta facendo Natalia Siwick oggi

12 anni fa, Polonia e Ucraina hanno avuto il piacere di organizzare insieme uno degli eventi calcistici più prestigiosi – Campionato Europeo. In questo caso, è stato selezionato durante il Campionato Europeo “La signorina Euro”Che si è distinto dal resto dei tifosi seduti sugli spalti. Tuttavia, nessuno si aspettava che la carriera di questa donna avrebbe guadagnato un tale slancio. E la convinzione che tutto sia iniziato con un’immagine.

Natalia Civic ha deliziato i fotoreporter. È così che è diventata Miss Euro 2012

Era il 12 giugno 2012. Allo Stadio Nazionale PGE di Varsavia si disputò la partita della fase a gironi tra polacchi e russi. All’improvviso, i fotoreporter presenti sulla scena hanno distolto la loro attenzione dagli eventi che stavano accadendo sul campo e si sono concentrati su uno dei tifosi seduti in tribuna, che si è rivelato essere Natalia Civica. La donna con la camicia a collo alto divenne rapidamente una star, le sue foto si diffusero in tutta Europa e alla fine fu acclamata come… “Miss Euro 2012”.

Fino ad oggi, Natalia Siwik afferma che l'interesse di giornalisti e corrispondenti per la sua persona non era solo un intrigo, ma solo una coincidenza. "Ci sono stati commenti su Internet secondo cui indossavo deliberatamente una maglietta del genere per attirare i fotoreporter, ma questo non è vero. Il giorno prima della partita Polonia-Russia, l'ho ricevuta da un mio amico che ha detto che un vero tifoso come me dovrebbe capirla. Questa scollatura non è una mia invenzione." " – ha detto una volta in un'intervista al portale "wroclaw.naszemiasto.pl".

Natalia Civic, che ha scattato le foto durante la partita Polonia-Russia, non aveva idea che in futuro sarebbe diventata una delle donne polacche più famose. Negli anni successivi è diventata una “celebrità importante” nel settore dell’intrattenimento polacco e la sua attività sui social media è seguita da milioni di fan. Cosa fa oggi Miss Euro 2012?

Circa una dozzina di anni fa è diventata “Miss Euro 2012”. Ora Natalia Siwik sta intraprendendo la carriera di modella e attrice

Dopo aver guadagnato un’enorme popolarità nei media, Siwiec ha deciso di iniziare la sua carriera come assistente… modello. Negli ultimi anni è apparso su Copertine di riviste come, tra le altre, “Playboy” e “CKM”. La star è apparsa anche in molti video di canto, tra cui: V Video musicale per “Superlover” dei Groovebusterz.

"Miss Euro 2012" debutta anche in televisione. La star dell'industria dell'intrattenimento polacca, tra gli altri, ha partecipato alla prima edizione del programma trasmesso sul canale Polsat "Ballando con le stelle". Poco dopo, è entrata nell'industria cinematografica. Finora ha avuto l'opportunità di apparire in film come "Drunk 2", "Come sono diventato un gangster. Una storia vera", "365 giorni: questo giorno" e "365 altri giorni".

Sul palco si è esibita anche Natalia Siwik. Nel 2015 ha interpretato il ruolo della governante Ida “Cosa sta succedendo?” Diretto da Thomas Podsiadli. Un anno dopo, ha partecipato allo spettacolo “Miłość.com” è diretto da Malgorzata Potocka.

Siwiec non può lamentarsi nemmeno dell'insuccesso nella vita privata. Nel 2012, la celebrità ha sposato un uomo d'affari Mariusz Radoszewski. Attualmente sta crescendo sua figlia Mia. Per qualche tempo, famiglia Ha lasciato il suo paese d'origine e si è trasferita in Messico.

