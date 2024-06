Il Giappone sosterrà la sicurezza dell’Ucraina. “accordo rivoluzionario”

Come risultato di questo accordo, il Giappone fornirà all’Ucraina “attrezzature e materiali non letali”, nonché assistenza per curare i soldati ucraini feriti. L’accordo impegna inoltre il Giappone a “contribuire efficacemente alla ripresa economica e alla modernizzazione industriale dell’Ucraina”, mentre l’Ucraina si impegna a perseguire riforme in settori quali il sistema giudiziario e gli sforzi anti-corruzione.

Continua l’articolo sotto il video



Il sostegno a lungo termine del Giappone all’Ucraina. I paesi hanno raggiunto un accordo

Il primo ministro Kishida ha anche annunciato un piano per organizzare un incontro internazionale il prossimo anno per discutere le modalità di sminamento in Ucraina. L’accordo prevede inoltre che i due governi si consulteranno entro 24 ore, su richiesta di uno dei due, nel caso di un futuro attacco militare russo all’Ucraina.

Il presidente Zelenskyj ha descritto l’accordo come “rivoluzionario” e li ha ringraziati per la loro “costante solidarietà”. Dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, il governo di Tokyo ha fornito a Kiev aiuti per un totale di 12,1 miliardi di dollari.

Lo stesso giorno Zelenskyj ha anche firmato un accordo di cooperazione in materia di sicurezza con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Finora accordi bilaterali simili con l’Ucraina sono stati firmati da altri 15 paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Germania, in linea con le decisioni del vertice NATO dello scorso anno a Vilnius. Tutti i paesi del G7 e altri 25 paesi, compresa la Polonia, si sono impegnati a concludere tali accordi.