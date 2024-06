Cosa poi?

Non esiste un orizzonte temporale specifico per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. I ministri dei tre paesi sottolineano che il processo di adesione si basa sul merito. Oggi l’Ucraina festeggia perché i negoziati di adesione rappresentano un’opportunità per riformare il paese e far progredire la civiltà.