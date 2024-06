Raducanu è improvvisamente esploso riguardo a Świątek e Sabalenko. Questo dice più di 1000 parole

La stagione del tennis non rallenta. Dopo il secondo torneo del Grande Slam dell’anno, il Roland Garros, vinto da Iga Svetek per il terzo anno consecutivo, I tennisti si stanno ora preparando per i campionati di Wimbledon, che inizieranno il 1° luglio . Tuttavia, prima che la competizione si sposti a Londra, diversi tornei si terranno su campi in erba. Uno di questi è il torneo di Nottingham, durante il quale Magdalena Frisch ha raggiunto i quarti di finale. Giovedì 13 giugno si è unita ai padroni di casa l’attrice polacca Emma Raducanu.

Non è iniziata bene la partita contro Daria Snegur per Emma Raducanu. La giocatrice ucraina si è subito portata in vantaggio per 2-0 dopo che la britannica ha perso il servizio nel secondo tempo. A quanto pare, queste due partite sono state… le ultime due partite vinte da Sénégur in questo girone. È stata davvero fantastica in campo Raducanu, che ha vinto 6:2, è impressionante nel campo del servizio. Il rappresentante ospitante ha servito sette assi e ha ottenuto un’efficienza della prima di servizio del 67%.