Perturbazioni meteorologiche in Polonia. Il vento strappa i tetti e spezza gli alberi, la pioggia allaga le strade. Quasi 600 interventi di guardia

Venerdì forti temporali si abbatteranno sulla Polonia. I vigili del fuoco sono intervenuti quasi 600 volte, soprattutto nei voivodati della Piccola Polonia e della Grande Polonia. Le forti piogge hanno causato la caduta di alberi, il crollo dei tetti degli edifici e l’allagamento delle strade.

Venerdì sarà un altro giorno in cui molte parti del Paese saranno colpite da temporali con pioggia, grandine e forti venti. Gli avvertimenti emessi dall’Agenzia meteorologica e per la gestione delle acque valgono per quasi tutta la Polonia. Il Centro per la sicurezza del governo ha emesso un avvertimento per diverse navi nulle.

I vigili del fuoco hanno ricevuto 580 chiamate relative alla tempesta entro le 19:00 di venerdì, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco dello Stato, Carol Kierskowski. Secondo i dati dei vigili del fuoco statali, i vigili del fuoco hanno ricevuto il maggior numero di chiamate nei seguenti voivodati: Piccola Polonia – 135, Grande Polonia – 115, Slesia – 75, Opole – 75. Le principali attività dei vigili del fuoco sono la rimozione delle barriere aeree dalle vie di comunicazione , pompando acqua da proprietà allagate e prevenendo chiuse

Tetti rotti, alberi spezzati, inondazioni nella Grande Polonia

Nel tardo pomeriggio, le tempeste avevano raggiunto la Grande Polonia. Danni gravi sono stati segnalati nella località di Budy nel comune di Kleczew. Il forte vento ha strappato i tetti degli edifici e rotto molti alberi – hanno riferito i vigili del fuoco volontari di Sławoszewko.

A causa delle forti piogge molte località della regione Ostrów Wielkopolski sono state allagate. – Un'autovettura è rimasta bloccata sotto il viadotto in via Brajosova perché il suo conducente ha valutato male il livello dell'acqua. Dopo aver raggiunto il punto più basso, spesso l'acqua entrava nella presa d'aria e spegneva il motore, ha detto a TVN24 Bartłomiej Mazurek dei vigili del fuoco locali. I vigili del fuoco hanno trainato il veicolo per metterlo in salvo. Quando sono arrivati, l'autista e i passeggeri erano scesi da soli.

Białystok: Un albero ha schiacciato una fermata dell’autobus

I vigili del fuoco erano impegnati a Bialystok. Un albero caduto alla fermata dell’autobus in via Leginova si è rotto a causa del forte vento. Un altro incidente pericoloso è avvenuto a Ul Nagar. Maria Skłodowska-Curie, dove un albero è caduto sulle bancarelle di un mercato locale.

Non ci sono state notizie di feriti.

Strade sott’acqua a Toruń

Durante il temporale che ha colpito Torun nel pomeriggio, diverse strade, Bulvar Filadelfistyczny e la metropolitana nelle vie Dypowska e Kujawska sono state allagate. I vigili del fuoco hanno pompato l’acqua e liberato i pozzi fognari che erano intasati da sabbia e rifiuti.

Le auto sono finite in acque profonde e una di loro si è rotta ed è rimasta bloccata piuttosto bene. Molti hanno faticato a passare.

Gli abitanti di Toruń hanno detto che il Bulavar Filadelfisticsini “si è trasformato per un po’ in un fiume in piena”. I vigili del fuoco hanno ricevuto segnalazioni anche di scantinati allagati.

Nella regione di Opole e nella Piccola Polonia le strade sono state allagate

La pioggia, che è durata diversi minuti, ha allagato le strade e ha colpito Obol. I vigili del fuoco sono intervenuti circa 60 volte.

C'era una forte pioggia con forti venti. – La caduta di rami ha danneggiato tre auto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ha riferito un funzionario della sede provinciale dei vigili del fuoco di Obol.

L’acqua piovana si è accumulata sotto i binari della ferrovia in via Krakovića, ostacolando il passaggio delle auto.

Anche nella città di Rybna (Poviat di Cracovia), nel voivodato della Piccola Polonia, le strade erano sommerse dall’acqua. Il video mostra le auto parzialmente immerse nell’acqua.

