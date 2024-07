Piano di coda bianco. Disastro a Kdynia. Ci sono viste dall’aeroporto

Un tragico incidente si è verificato durante un volo di addestramento di un aereo M-346 Bielik. L’aereo si è schiantato sulla pista dell’aeroporto di Gdynia ed ha preso fuoco. Una densa nuvola di fumo si alzò nel cielo. Bolsad News ha ottenuto il filmato dalla pista dell’aeroporto. Il pilota è morto sul colpo perché non ha tentato di scendere dall’aereo abbattuto.

Maggiore Robert Zell La 41a base di addestramento dell’aeronautica militare si stava preparando per lo spettacolo aereo di sabato quando è avvenuta la tragedia. Aereo M-346 Bianco L’auto è scivolata, ha colpito violentemente l’asfalto ed ha preso fuoco.

GUARDA: L’aereo militare precipita a Gdynia Il pilota è morto

Il motore in fiamme è scivolato al suolo, lasciando nuvole di fumo nero, come si vede nelle riprese mostrate da Polsat News. Sono stati visti a diversi chilometri di distanza.

Video: incidente aereo del Pelican. Riprese effettuate dall’aeroporto

Aereo L’M-346 colpì la pista dell’aeroporto di Bielik. Nuvole di fumo nero

La registrazione aveva anche l’aspetto di un motore a reazione cade quasi verticalmente direttamente a terra. Pilota esperto con Dublino Si stava allenando per il trentesimo spettacolo aereo annuale Aeronautica navale di GdyniaOspite dell’aeroporto.

Come ha annunciato l’ispettore generale dell’aeronautica militare Ireneus Novak, Il pilota non ha tentato di eiettarsi. È morto sul colpo. Intorno alle 15:30 si sono conclusi gli interventi antincendio e l’area è stata messa in sicurezza.

Gli esperti sottolineano Nessuna altezza minima Per questo tipo di manovra, però, non si conosce il motivo dell’errore di calcolo. Indagherà sulla questione Commissione nazionale d’inchiesta sugli incidenti aerei.

A causa di un incidente aereo M-346 Bianco È stata presa una decisione in merito Annulla la cerimonia 30° anniversario dell’aeronautica navale a Gdynia.

