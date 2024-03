I creatori di Forza Motorsport hanno cambiato il controverso sistema e apportato miglioramenti fondamentali, ma a scapito dei contenuti

Messaggio

Marco 11 2024, 21:14

L'aggiornamento 6 è stato rilasciato oggi per Forza Motorsport e, sebbene manchi di nuovi contenuti, compensa con diverse importanti correzioni e modifiche al gameplay, incluso, soprattutto, il controverso sistema di “livellamento” delle auto.





















Marzo è il primo mese nella storia post-premiere di Forza Motorsport in cui il gioco è disponibile Nessun percorso aggiunto. Sì, in quello uscito oggi Aggiornamento 6 Non è stata inclusa nemmeno un'auto veramente nuova (Cioè, che non era disponibile nella parte precedente della serie). Ciò è accaduto perché lo studio Turn 10 questa volta ha spostato le sue priorità verso il miglioramento di ciò che era già presente nel gioco.





Aggiornamento 6 – Elenco delle modifiche importanti

Soprattutto Il sistema di progressione, che ha suscitato grandi polemiche, è stato completamente modificato, come annunciato. D'ora in poi, tutti gli aggiornamenti dei veicoli saranno disponibili fin dall'inizio, e i punti necessari per equipaggiarli potranno essere acquistati in cambio di crediti (o accumulati guidando e salendo di livello, come prima). Inoltre, è stato introdotto Molte altre correzioni importanti – Elenca gli esempi selezionati di seguito.





L'intelligenza artificiale è stata migliorataIn modo che gli avversari in mezzo al gruppo non causino troppi contatti nelle prime curve delle gare, e i leader non si allontanino troppo. Inoltre, l'utilizzo di Rewind non fa più sì che gli avversari si comportino in modo strano. Il sistema di punizione dei reati è stato migliorato Per quanto riguarda gli effetti collaterali. Sono state aggiunte varie opzioni di illuminazione all'editor di livreaQuindi puoi vedere come apparirà l'auto in diverse condizioni. Il riavvolgimento non è più bloccato all'inizio della gara, così come alla fine quando l'avversario taglia il traguardo davanti a noi. È stato aggiunto al menu principale otto Nuovi brani musicali. Risolti i problemi grafici opachi causati dall'illuminazione globale e dall'occlusione RT ambientale. L'utilizzo stimato della VRAM per le singole impostazioni viene visualizzato nel menu delle opzioni grafiche sul computer. La posizione dell'uscita dai box a Daytona è stata modificata per corrispondere alla realtà (e causare meno incidenti).

Inoltre, la stabilità del gioco è stata migliorata e sono stati risolti decine di bug minori, ad esempio quelli relativi alle singole auto. Puoi trovare l’elenco completo delle modifiche qui Qui.







Auto nell'aggiornamento 6; Aggiornamento 7

L'aggiornamento 6 aggiunge solo quattro auto “riciclate”. – Come ho già detto, li abbiamo già visti tutti FM7lo contiene anche Forza Horizon 5.

Alfa Romeo 4C 2014 – Disponibile dal 14 marzo Ferrari 599XX 2010 – dal 14/03 al 11/04 (premiata in nuove competizioni in modalità carriera) 2014 Lamborghini Hurricane LP 610-4 – versione 4.04 2009 Pagani Zonda Scenic Roadster – dal 04/04 al 25/04 (Bonus Modalità Carriera)

Come di solito, Gli acquirenti sono in una posizione migliore Vialetto d'autoChi riceverà quattro nuovi veicoli (Anche se mancano solo pochi dispositivi alla scadenza dell'offerta):

1983 Nissan No. 23 Nissan Motorsports Silvia Super Silhouette – 14.03 Toyota 86 TRD SE 2019 – a partire dal 21.03 2020 Lexus #14 Vasser Sullivan RC F GT3 – 28.03 1986 Lotus n. 12 Team Lotus 98T – OD 4.04

Alla fine, Turn 10 Studio ci ha lasciato con una promessa L'aggiornamento del 7 aprile introdurrà un altro nuovo percorso. Non ne ha rivelato nessuno, forse lo scopriremo nei primi giorni del prossimo mese.

Recensione del gioco Forza Motorsport

Forza Motorsport è disponibile su Game Pass, che puoi acquistare qui

