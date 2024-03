“Hitler ha fatto alcune cose buone.” L'ex capo di stato maggiore smaschera Donald Trump

Donald Trump attira da tempo l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica per il suo uso di un linguaggio controverso, che alcuni hanno paragonato alla retorica di Hitler e di altre figure naziste e fasciste. Le critiche sono state rivolte in particolare al suo uso di termini come “parassiti” e “avvelenare il sangue del nostro Paese”.

Inoltre, era stato a lungo sospettato di avere un interesse per Hitler, inclusa la lettura dei discorsi nazisti anche a letto.

Il giornalista della CNN Jim Sciuto ha rivelato i dettagli delle conversazioni che Jim Kelly ha avuto con Trump su Hitler. Secondo il resoconto di Kelly nel libro di Sciuto, “Il ritorno delle superpotenze”, in uscita martedì, Trump ha espresso la sua convinzione che Hitler “ha fatto alcune cose buone”.

Il giornalista cita le conversazioni. “Hitler ha fatto delle cose buone”

“Ha detto: ‘Bene, Hitler ha fatto alcune cose buone’. E io ho detto: ‘E allora?’ E lui ha detto: ‘Bene, [Hitler] “Ricostruire l'economia.” Ma cosa ha fatto con questa economia ricostruita? Lo rivolse contro il suo popolo e contro il mondo. Ho detto: Signore, non si può mai dire niente di buono di lui. Niente”, ricorda Kelly.

“Ma è difficile credere che gli sia mancato l'Olocausto, ed è difficile capire come gli siano mancati i 400.000 soldati americani uccisi nel teatro europeo”, ha detto Kelly.

Secondo Kelly, l’ammirazione di Trump per Hitler andava oltre le politiche economiche del leader tedesco. L'ex presidente degli Stati Uniti ha anche espresso la sua ammirazione per il potere di Hitler sugli alti ufficiali nazisti. Kelly afferma inoltre che Trump si è lamentato del fatto che Hitler mantenga la “lealtà” del suo staff senior, mentre Trump stesso spesso non riesce a farlo.

“Mi chiese informazioni su questioni di lealtà e fu allora che gli spiegai che i generali tedeschi come gruppo non gli erano leali e in effetti avevano tentato di ucciderlo più volte senza che lui se ne accorgesse”, ricorda Kelly nel libro. E aggiunge: “Quando ci ha portato generali credeva davvero che saremmo stati leali, che avremmo fatto qualunque cosa ci avesse chiesto di fare”.