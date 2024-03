La Polonia nella NATO. Il primo ministro Donald Tusk a Washington

Il primo ministro Donald Tusk è arrivato negli Stati Uniti lunedì sera. Insieme al presidente Andrzej Duda incontra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in occasione del 25° anniversario dell'adesione della Polonia alla NATO. “Politicamente dissento dal presidente Andrej Duta su quasi tutto, ma quando si tratta della difesa della nostra patria, dobbiamo lavorare insieme. Non solo durante la sua visita negli Stati Uniti”, ha scritto il primo ministro X sulla piattaforma (in precedenza Twitter).

In vista della riunione del Consiglio di Sicurezza Nazionale convocata dal Presidente prima della sua partenza per gli Stati Uniti, Andrej Duda ha annunciato che intende proporre agli Alleati di decidere collettivamente di stanziare il 3% del PIL durante la sua visita negli Stati Uniti. proteggere – Ne parlerò con tutti i successivi alleati, compreso il Segretario generale della NATO – ha detto Duda. Il Presidente ha sottolineato che gli Stati Uniti rappresentano da decenni il fondamento su cui è stata costruita la nostra difesa strategica.

Durante l'ultima serie di incontri con i leader della parte orientale dell'alleanza, il primo ministro Tusk ha parlato della posizione della Polonia nella NATO e del suo ruolo nell'aiutare l'Ucraina: – Presto spenderemo il 4% del nostro PIL per la difesa. A questo riguardo, siamo al primo posto nella NATO e siamo armati per assistere efficacemente l’Ucraina nel suo sforzo militare, ha affermato. Lui ha sottolineato che è dovere morale e politico della Polonia, ma anche suo evidente interesse, sostenere l'Ucraina nella sua difesa contro l'aggressione russa.

Dott. del Dipartimento di Diritto Internazionale e Relazioni Internazionali dell'Università di Łódź. Mateusz Piątkowski ha dichiarato alla PAP che l'incontro dei leader polacchi e statunitensi dovrebbe essere considerato nel contesto di due anni di guerra e minacce in Ucraina. alla protezione della Polonia dalla Russia. Lui ha sottolineato che l'invito a Duda e Tusk dovrebbe essere considerato come una conferma dell'intervento degli Stati Uniti nella sicurezza di questa parte d'Europa.

Secondo lui, la visita del presidente e primo ministro polacco alla Casa Bianca dimostra che esiste un completo accordo tra il governo e il presidente sugli elementi chiave relativi alla sicurezza del paese. – Quindi consideriamo la Russia una minaccia, abbiamo bisogno di armi americane, più componenti, aerei F-35. In altre parole, ha detto, si tratta dell'attuazione degli accordi precedentemente conclusi per l'acquisto di armi polacche negli Stati Uniti.

– Questa visita intende dare alla parte americana piena fiducia nelle nostre intenzioni. Si tratta quindi di una sorta di visita di unità nazionale dal punto di vista strategico e nel contrasto alla minaccia russa. L'obiettivo è dimostrare che in Polonia non vi è alcuna controversia su cosa dovremmo fare in questa materia e su come intendiamo il nostro ruolo. Se anche l'America avrà bisogno di qualcosa da noi, la Polonia non avrà il potere di dire “no” – ha osservato il dottor Pidkowski.