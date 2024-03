PS Plus con un'offerta per aprile! Altri fantastici titoli saranno disponibili per i possessori di PS4 e PS5

È oggi! Come di consueto, Sony ha presentato per i prossimi giorni del nuovo mese un elenco di giochi per i possessori del servizio PlayStation Plus.

PlayStation Plus è un elemento essenziale per ogni proprietario di console PlayStation. Gamma attuale di giochi PlayStation Plus gratuiti “EA Sports F1 23”, “Sifu”, “Hello Neighbor 2” e “Destiny 2” Non è stato ben accolto dagli utenti Sony. Oggi è il momento di scoprire le ultime offerte.

Altro testo sotto il video

Con tre diversi piani di abbonamento, PS Plus è progettato per soddisfare esigenze e preferenze diverse. Dall'accesso ai giochi mensili al multiplayer online fino a sconti esclusivi e contenuti unici – PlayStation Plus apre le porte a un mondo di gioco più ricco. Ma quali cose interessanti ha preparato Sony per aprile?

PS Plus Essential di aprile:

Gli immortali di Avium [PS5] – Il gioco sarà disponibile dal 2 aprile al 6 maggio

Leggende di Minecraft [PS4/PS5] – Il gioco sarà disponibile dal 2 aprile al 6 maggio

Teschio: assassino di eroi [PS4] – Il gioco sarà disponibile dal 2 aprile al 6 maggio

I possessori di PS Plus possono anche scaricare il Mega Bundle per The Overwatch 2 (9 skin epiche + 5 salti di livello del Battle Pass). Questa è anche la tua ultima possibilità di scaricare i giochi di marzo: EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 e Destiny 2: The Witch Queen.. I giochi rimarranno disponibili sul servizio fino a lunedì 1 aprile.

Grazie a PS Plus, i giocatori non solo possono godersi gli ultimi successi, ma anche scoprire i classici che hanno plasmato il mondo dei giochi. È anche una comunità che può scambiare esperienze e competere tra loro.