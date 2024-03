Due brani saranno disponibili in GeForce NOW il giorno della première

Due nuovi giochi che i giocatori di lunga data aspettavano con ansia si uniscono all'abbonamento GeForce NOW. Grazie a questo, potranno godersi il gioco in alta qualità.

GeForce NOW è molto popolare tra i giocatori che non vogliono spendere grandi soldi su un PC potente per godersi gli ultimi titoli con impostazioni grafiche elevate. Viene costantemente migliorato e vengono aggiunte nuove funzionalità e ovviamente giochi. Si dà il caso che la première di uno dei più grandi successi dell'anno si avvicini e sarà immediatamente disponibile Abbonamento a GeForce Now.

Dragon's Dogma II e Alone in the Dark con GeForce NOW

I giocatori possono giocare da ieri nuova versione di alone in the dark, La serie è iniziata nel 1992. Nel gioco, i giocatori possono scegliere tra due personaggi per vivere la storia dal punto di vista di Emily Hartwood o Edward Carnby. Per dare vita a questi due personaggi, i creatori hanno collaborato con attori famosi: Jodie Comer (Eve's Obsession, Free Guy) e David Harbour (Stranger Things, Black Widow).

Il gioco uscirà il 22 marzo La Dottrina del Drago II. La prima parte è stata rilasciata dieci anni fa, quindi i fan aspettavano il seguito da un tempo eccezionalmente lungo. I giocatori nutrono grandi speranze per questa première e il produttore ha rilasciato un creatore di personaggi separato prima della première, in modo che i giocatori possano preparare i loro personaggi in anticipo.

Entrambi i giochi saranno disponibili il giorno del lancio del servizio GeForce Adesso.

