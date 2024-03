Brutte notizie prima della partita con l'Iga. Il confronto di venerdì con l'italiano è dubbio

Nel 2022, Iga Świątek ha vinto il Sunshine Double, vincendo i tornei WTA 1000 sia a Indian Wells che a Miami. In questa stagione, il pilota Raszyn ha la possibilità di ripetere quel successo, dopo aver già trionfato in California. Questo grazie allo splendido risultato ottenuto sulla prima rivista americana Alef Ha superato Aryna Sabalenka nella classifica delle gare WTA E passa al primo posto.

La polacca è già in Florida, mercoledì ha avuto la cosiddetta giornata informativa. Oggi svolgerà il suo primo allenamento presso la struttura di Miami. Secondo il programma pubblicato sul sito web del torneo, l’inizio è previsto alle 17:00 ora locale. 22:00 secondo l'ora polacca. Come ha affermato Bartosz Ignacek di CANAL+ SPORT al “Miami Report”, Il giocatore del Raszyn ha avuto tre giorni liberi dal tecnico Tomasz Wiktorowski Mi sto riprendendo dopo due settimane intense a Indian Wells.

La prima concorrente di Iga Świątek a Miami sarà Camila Giorgi Sconfitta Magdalena Frisch 6:4, 6:2. Venerdì è in programma la partita di ritorno tra il polacco e l'italiano. Ancora Non esiste ancora un piano di gioco ufficiale per oggi, uscirà solo in serata. Tuttavia, i corrispondenti di CANAL+ SPORT hanno riferito sul possibile orario d'inizio della partita tra la leader del ranking WTA.