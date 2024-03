Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina La Russia ha perso 14 navi da guerra. Solo quest’anno, le forze di Kiev hanno attaccato e affondato tre grandi navi della flotta del Mar Nero utilizzando droni galleggianti, tra cui la pesante nave da sbarco Cesar Kunikov e la corvetta missilistica Ivanov.

Tuttavia, se qualcuno pensa che la Russia stia perdendo la guerra del Mar Nero, si sbaglia.

a marzo Le truppe di Mosca hanno attaccato tre volteDi conseguenza, due motovedette e una nave da sbarco della Marina ucraina sono state danneggiate. Su diverse navi si sono verificate esplosioni.

Ma gli attacchi russi alle navi da guerra ucraine sono completamente diversi da quelli effettuati dalle forze di Kiev.

Nei tre attacchi sopra menzionati, la Russia ha utilizzato i droni Zala Łancet Kamikaze. Ciò significa che l’esercito russo ha utilizzato un solo drone per eseguire ciascuno di essi. Tuttavia, le perdite derivanti da quest'arma furono inferiori Nessuna delle barche attaccanti fu affondata.

Si sono verificati tutti gli attacchi russi Nel delta meridionale del fiume Bug in Ucraina Vicino alla città di Mykolaiv e non in alto mare. Tutto perché questa zona dista solo 40-50 km Prima – e quindi nel raggio d’azione dei droni kamikaze russi.

I blogger di guerra filo-Cremlino hanno iniziato a festeggiare, sostenendo che gli attacchi erano “una vendetta per la flotta russa”. “Chi ha detto che l’Ucraina ha già vinto la guerra navale contro di noi?” – ne ha scritto uno.

Ma in realtà i russi hanno piuttosto successo Natura simbolica.

Le navi ucraine sono state schierate nella regione di Mykolaiv per scopi di pattugliamento e non hanno svolto alcuna missione offensiva. Finora la Russia ha attaccato solo dal cielo la regione a nord del fiume Dnepr. A questo proposito, le navi ucraine attaccate non avevano alcuna funzione difensiva strategica. Inoltre, le forze di Kiev ottengono successi significativi nella battaglia navale.

All’inizio di marzo l’esercito ucraino ha eliminato una nave russa nel Mar Nero. “Il meccanico Pogodin” Fingeva di essere un trasportatore civile, ma in realtà era un centro di comando e un punto di servizio di guerra elettronica per le forze del Cremlino.

Non è la prima volta che gli ucraini mandano a fondo unità navali russe. Meno di un mese fa, il 14 febbraio, i droni ucraini hanno colpito una grande nave da sbarco russa, la Cesar Kunikov.

Alla fine del 2023 si sono intensificati gli attacchi ucraini contro le navi russe nel Mar Nero. Lo riferisce Bloomberg La Russia ha iniziato a ritirare le navi dalla Crimea occupata Al porto di Novorossiysk situato a est.

— Nessun porto della Crimea è più sicuro per le navi da guerra russe – afferma Ruslan Pukhov, direttore del Centro per l'analisi della strategia e della tecnologia di Mosca, aggiungendo che l'Ucraina ha “di fatto rimosso la flotta russa dalla Crimea”. E non è tutto.

Quando la Russia ruppe l’accordo sui cereali con l’Ucraina nel luglio dello scorso anno, molti esperti guardarono al futuro con preoccupazione. Esportazione di prodotti agricoli ucraini attraverso il Mar Nero. I prezzi dei cereali sono nuovamente aumentati in tutto il mondo. Alla fine, la Marina russa prese il controllo di questo mare interno e lo trattò come un proprio specchio d’acqua.

Sei mesi dopo, la situazione è cambiata radicalmente. Contrariamente alle aspettative di tutti gli esperti L’Ucraina è riuscita a rompere il blocco russo e a riprendere le esportazioni di grano attraverso il Mar Nero.