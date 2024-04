“Fermati e pensa.” L'amministrazione Joe Biden con un messaggio a Israele

Temono che quest’ultima opzione possa far precipitare la regione in una grande guerra. Il presidente Joe Biden, in particolare, vuole evitare qualsiasi battaglia che possa attirare le forze americane, e lo ha fatto capire chiaramente al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

“Consigliamo loro di prendere fiato prima di rispondere”, ha detto un funzionario statunitense esperto degli affari del Medio Oriente, una delle 10 persone a cui è stato concesso l’anonimato per discutere liberamente di diplomazia a porte chiuse. Se Israele risponde, “deve essere proporzionato e porre fine a questo ciclo”.

Per aggiungere un po’ di peso alle loro argomentazioni, le forze statunitensi hanno aiutato Israele a difendersi, abbattendo dozzine dei 300 missili e droni che l’Iran e le sue milizie hanno lanciato contro Israele. Nel complesso, Israele ha subito pochissimi colpi.

Continua l'articolo sotto il video



Sostegno al “ferro”, ma anche critiche. Le relazioni di Washington con Israele

“Il piano è sempre stato quello di aiutarli a difendersi il più possibile, per limitare i danni, in modo che non si sentissero costretti a un'altra risposta travolgente, e potessimo allentare la tensione e farla finita”, ha detto il secondo funzionario americano.

I funzionari statunitensi sperano che Israele consideri Washington come un amico su cui contare di fronte a un attacco iraniano senza precedenti, nonostante le tensioni su altri fronti. Nelle ultime settimane, Biden e i suoi consiglieri hanno intensificato le loro critiche alle operazioni militari israeliane nella Striscia di Gaza, dove gli israeliani combattono i militanti di Hamas ma molti civili palestinesi stanno morendo o rischiano di morire di fame.

Ma questo fine settimana, Biden e i suoi consiglieri hanno affermato pubblicamente il “fermo” sostegno dell’America a Israele e hanno condannato l’attacco iraniano. L’attacco iraniano è arrivato in risposta a un attacco israeliano all’inizio di questo mese che ha portato all’uccisione di numerosi ufficiali militari iraniani in Siria.

Biden non ha menzionato le divergenze tra lui e Netanyahu sulla guerra di Gaza nella sua dichiarazione di sabato riguardante gli attacchi iraniani. Inoltre, non ha fatto menzione della frustrazione provata da alcuni funzionari americani per il fatto che Israele, prendendo di mira gli ufficiali militari iraniani, stia colpendo quella che l’Iran considera una struttura diplomatica – un’insolita violazione delle norme internazionali.

Funzionari dell’amministrazione Biden hanno anche notato che l’attacco iraniano è stato in gran parte sventato da una combinazione di difese aeree statunitensi, israeliane e arabe che sembravano di portata senza precedenti. Questa difesa coordinata ha dimostrato che Israele non è isolato sulla scena mondiale e che l’Iran non può penetrare le sue difese.

Un terzo funzionario statunitense ha affermato che Israele dovrebbe considerare l’abbattimento di quasi tutti i 300 missili e droni lanciati come una vittoria per se stesso e una sconfitta per l’Iran. Questo da solo potrebbe annullare la necessità di un attacco di ritorsione.

È impossibile prevedere cosa farà Israele. La risposta diplomatica deve essere coordinata

Un secondo funzionario americano ha affermato che tutto ciò che Israele fa ora deve essere limitato e, data la quantità di rischi che corriamo, ci aspettiamo che ci informino di ciò prima di fare qualsiasi cosa.

Domenica Biden ha anche parlato con altri leader del G7 per coordinare una risposta diplomatica congiunta all’Iran. Questo era un segnale che gli Stati Uniti avrebbero preferito che le successive mosse includessero sanzioni o altre misure non militari, inclusa la possibilità che alcuni paesi europei designassero il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana come un’organizzazione terroristica. I leader israeliani non hanno specificato cosa faranno dopo.

Alcuni media israeliani hanno riferito che un funzionario anonimo ha affermato che ci sarebbe stata una “risposta senza precedenti”, mentre Netanyahu ha promesso in un post sui social media che “prevarremo”.

Un funzionario israeliano, che ha rifiutato di rivelare la sua identità per discutere un argomento delicato, ha detto: “Israele si riserva il diritto di difendersi dopo questa aggressione iraniana senza precedenti”. L’attacco del fine settimana è stata la prima volta che l’Iran ha attaccato Israele direttamente dal suo territorio da quando i religiosi islamici presero il potere nel 1979.

Poiché l’attacco iraniano era stato annunciato con largo anticipo, i funzionari americani hanno trascorso gran parte della scorsa settimana consigliando privatamente gli israeliani di riflettere attentamente prima di rispondere.

Un alto funzionario dell'amministrazione ha confermato domenica che funzionari statunitensi hanno trasmesso messaggi a Teheran attraverso la Svizzera durante l'attacco esortando alla moderazione, sebbene anche gli Stati Uniti e l'Iran fossero in contatto prima dell'attacco. Il funzionario ha aggiunto che gli iraniani hanno risposto ai messaggi, ma non ha specificato cosa abbia detto la Repubblica islamica.

In una telefonata successiva all’attacco iraniano, Biden ha detto a Netanyahu che gli Stati Uniti non si sarebbero uniti a un contrattacco contro l’Iran, anche se non ha detto che gli Stati Uniti si sarebbero opposti.

Iran e Israele hanno già effettuato un grave attacco l’uno contro l’altro. Ma l’attacco iraniano è stato più grande di quanto molti si aspettassero, poiché è arrivato direttamente da Teheran e dalle milizie di altre parti della regione. Quindi, anche se Israele ha subito pochi danni, potrebbe essersi sentito obbligato a reagire.

Un alto funzionario dell'amministrazione ha detto ai giornalisti domenica pomeriggio che i funzionari israeliani hanno detto alle loro controparti americane che “non si aspettano una significativa escalation nel conflitto con l'Iran”. Quando Politico ha chiesto al funzionario se gli Stati Uniti non volessero che Israele rispondesse, lui ha risposto: “Questa è la loro decisione” e si è rifiutato di rispondere specificamente alla domanda.

I leader iraniani hanno dichiarato che la rappresaglia di Teheran contro Israele era finita, a meno che non attaccasse nuovamente Israele.

– In questa fase, la Repubblica islamica dell’Iran non ha intenzione di continuare le operazioni difensive, ma, se necessario, non esiterà a difendere i suoi interessi legittimi contro qualsiasi nuova aggressione, ha dichiarato sui social media il ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian.

Israele deve “fermarsi e pensare”

In quello che potrebbe essere stato un segnale velato da parte della Casa Bianca, il senatore Chris Coons, uno stretto alleato di Biden, ha detto domenica alla CNN che Israele dovrebbe “fermarsi un momento, consultarsi con i suoi stretti alleati e partner, valutare i danni e le azioni, e quindi decidere quale sia la risposta più appropriata.

Ma Biden rischia di essere dipinto come un debole nel sollecitare cautela – e i repubblicani potrebbero usare queste critiche contro di lui quest’anno elettorale.

“Penso che Israele dovrebbe vedere questa come un'opportunità per distruggere il programma di armi nucleari dell'Iran, che è una minaccia esistenziale che Israele deve affrontare”, ha detto domenica alla CNN John Bolton, il terzo consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump. “Se, come suggeriscono alcuni resoconti della stampa, Joe Biden esorta gli israeliani a non reagire affatto, ciò è vergognoso per gli Stati Uniti”.

Netanyahu ha sempre incitato contro Teheran. Lui e molti altri israeliani credono che sia in parte responsabile della guerra a Gaza a causa del sostegno militare iraniano ad Hamas. Ma Netanyahu potrebbe anche essere cauto nell’affrontare un avversario come l’Iran, preferendo spesso metodi più segreti.

Tuttavia, molti funzionari dell’amministrazione Biden, così come molti israeliani, sospettano che Netanyahu – spesso soprannominato Bibi – voglia mantenere Israele in guerra per prolungare la sua permanenza al potere. Molti israeliani lo ritengono responsabile dell'attacco di Hamas del 7 ottobre che ha scatenato la guerra di Gaza. Le nuove elezioni, indette dagli alleati di Israele negli Stati Uniti e da un membro del gabinetto di guerra israeliano, porteranno probabilmente a una pesante sconfitta per Netanyahu.

“Nessuno, tranne forse Bibi, vuole che la situazione vada fuori controllo”, ha detto un alto funzionario americano.