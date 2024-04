Questa TV ha un grosso problema. Molti polacchi ce l'hanno

Più di 90.000 persone potrebbero essere a rischio di furto con scasso. televisori LG. Questo è secondo le analisi degli esperti di sicurezza informatica di Bitdefender. Hanno identificato una serie di vulnerabilità nel sistema WebOS di LG, utilizzato in un'ampia gamma di dispositivi coreani Smart TV. Il problema principale è il modo in cui WebOS gestisce le autorizzazioni dei file e i processi di autenticazione. sta leggendo È associato a meccanismi di autenticazione errati nel sistema, che può essere aggirato.









Il problema è che WebOS è il software predefinito sui televisori LG e il produttore coreano non offre modelli con un sistema diverso. Questo purtroppo significa questo I proprietari di smart TV LG relativamente nuove sono a rischio di attacco. Nello specifico, la vulnerabilità potrebbe essere correlata a un servizio in WebOS noto come “com.webos.service.networkinput”. A causa di controlli di sicurezza insufficienti, un utente malintenzionato può imitare le comunicazioni legittime tra la TV e i dispositivi autorizzati come gli smartphone.

La minaccia di attacco in Polonia è alta. Grazie al motore di ricerca Shodan è possibile determinare il numero di dispositivi vulnerabili connessi a Internet. Naturalmente, la minaccia più grande risiede nel paese del produttore, vale a dire la Corea del Sud. La Polonia, invece, si colloca al decimo posto per numero di dispositivi a rischio.

Lo sfruttamento della vulnerabilità di cui sopra potrebbe avere diverse conseguenze. Innanzitutto questo Ingresso non autorizzato. Può succedere che gli aggressori riescano a controllare le funzioni del televisore, cambiare canale, regolare il volume o riprodurre qualsiasi contenuto multimediale. Ci sono conseguenze più preoccupanti Violazione della privacy. Gli aggressori possono compromettere informazioni sensibili come credenziali dell'account e informazioni personali. Questi potrebbero essere a rischio se la TV viene utilizzata per accedere ai servizi online.

Questa è un'altra possibilità pericolosa Hacking di rete. Poiché le smart TV sono connesse alle reti domestiche, la vulnerabilità potrebbe fungere da gateway per gli aggressori per compromettere altri dispositivi sulla stessa rete. Naturalmente dopo aver scoperto i punti deboli Bitdefender LG è stata informata di eventuali rischi potenziali. da allora LG sta lavorando per risolvere il problema.

Possessori di televisori LG L'opzione per riceverlo deve essere impostata sul proprio dispositivo Aggiornamenti TV automatici. In secondo luogo, si consiglia di monitorare e controllare la TV. Dovresti preoccuparti di qualsiasi comportamento insolito della TV o della rete a cui è connessa la smart TV. Ne vale la pena Segui gli annunci LG. Ciò ti consente di rimanere aggiornato sugli aggiornamenti delle vulnerabilità e di installarli rapidamente non appena sono disponibili.

Vulnerabilità della sicurezza I televisori LG sono la prova che con l’aumento del numero di dispositivi connessi aumenta anche il rischio di violazioni della sicurezza. Pertanto, si consiglia di eseguirli più spesso Segmentazione della rete. I segmenti piccoli consentono inoltre un monitoraggio più semplice e una visibilità della rete più chiara, contribuendo a garantire un elevato livello di sicurezza. Pertanto è utile isolare la tua smart TV in un segmento di rete separato per limitarne l'interazione con altri dispositivi.

