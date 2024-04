I problemi di Jacek Protasiewicz. Il vice voivoda della Bassa Slesia potrebbe perdere il suo posto

Protasiewicz, che a gennaio ha assunto la carica di vice voivoda della Bassa Slesia, è un politico esperto. Nel corso della sua carriera ha ricoperto tre mandati al Sejm e altri tre mandati al Parlamento europeo. Nonostante la sua esperienza, non è riuscito a ottenere un seggio parlamentare alle elezioni parlamentari del 2023 o un candidato terzo alle ultime elezioni del governo locale.

Jacek Protasiewicz spera ancora di tornare al Sejm. Se Izabela Bodnar vincesse le elezioni per la presidenza di Wrocław, il vice voivoda assumerebbe il suo mandato.

Jacek Protasiewicz attacca altri politici. Il partito reagisce

I post inappropriati di Protasiewicz sul social network hanno cominciato ad apparire dopo che aveva postato di aver trascorso del tempo con la sua compagna Daria Brzezicka, una politica e informatrice del caso Oskar Szafarowicz. Nei suoi post Protasiewicz non solo condivide la sua vita personale, ma insulta anche i suoi avversari politici, tra cui Patryk Wild, che corre contro Izabela Bodnar alle elezioni locali.

Quando i giornalisti e altri critici politici cominciarono a richiamare l'attenzione sul comportamento inappropriato di Protasievich, egli ampliò i suoi attacchi, insultando anche loro. Tra le vittime dei suoi attacchi c'era il giornalista Marcin Dobski, al quale Protasiewicz ha rivolto riferimenti sessuali.

Il vice voivoda della Bassa Slesia potrebbe presto diventare l'ex vice voivoda. Il suo partito madre ha risposto ai post del politico. “Prendiamo fermamente le distanze dagli incarichi inappropriati di J. Protasiewicz. Non tollereremo azioni contrarie agli standard etici che abbiamo stabilito per i nostri rappresentanti nella vita pubblica. Saranno prese misure adeguate a questo riguardo”, si legge in un comunicato. BSL sul sito web di X.