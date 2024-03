Italia. Il pensionato non è in grado di pagare l'affitto. Viveva all'aeroporto

Arnoldo, 83 anni, pensionato dall'Italia, si è trasferito all'aeroporto di Bologna perché non poteva pagare l'affitto. Questa condizione persiste per più di otto mesi. L'uomo insiste di aver trovato lì molte persone amichevoli. – Tutti mi aiutano, dalle donne delle pulizie alle cameriere – ha detto ai media.

Arnoldo ha rivelato di aver vissuto in precedenza in provincia di Modena, in Italia, ma con una pensione sociale. Non poteva permettersi l'affitto e acquisti di base.

Come ha spiegato, riceveva 586 euro al mese e il canone dell'appartamento era di 350 euro. Gli restavano solo 236 euro per sopravvivere tutto il mese. – Ecco perché vivo qui da luglio – ha detto l'83enne in un'intervista televisiva All'aeroporto di Bologna. Ha parlato del suo racconto a “Matino Cinque News”.

– Ho fatto un viaggio difficile, ma ho trovato tutto all'aeroporto. Ho ritrovato tante persone a me care. Tutti mi aiutano: Dagli addetti alle pulizie alle cameriere – Egli ha detto.

L'italiano si rese conto che questa non era la soluzione al problema. – Questa sicuramente non è la scelta giusta, ma immagino un po' di essere fuori dalle regole. La notte riesco a fare un pisolino, la mattina faccio colazione al bar, qui mi sento bene, tutti mi vogliono bene, mi sento coccolato, diceva.

Il pensionato è stato in grado di sviluppare una routine quotidiana coerente. – La mattina mi sveglio alle cinque del mattino. Vado in bagno, mi lavo e mi rado. Vedo i passeggeri, parlo con alcuni di loro e vado avanti con la mia giornata – informa. Tuttavia, come egli stesso afferma, “Desiderio di una casa“.

Il pensionato senza dimora è stato subito preso in carico dai servizi sociali di Bologna Trovò alloggio in un albergo. Due notti per ora.

