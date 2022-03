Cities: Skylines – Strategia per i fan di SimCity gratuitamente su Epic Games Store. Ma anche i più grandi fan potrebbero essere sconvolti

Cities: Skylines è una strategia economica dello studio Colossal Order fondato nel 2009, che ha debuttato sul mercato con Cities in Motion, un simulatore di trasporto urbano. La produzione, che da oggi è distribuita da Epic Games Store, è destinata principalmente ai fan della serie cult SimCity, che è notevolmente diminuita, e per molti giocatori l’ultima release di successo è SimCity 4 del… 2003. Per i fan di questo genere di cosiddette Cities: Skylines City Builders si adatta perfettamente. Sfortunatamente, i più grandi fan della produzione potrebbero non essere completamente soddisfatti, perché EGS sta abbandonando completamente la produzione “nuda”, senza alcun additivo. Fortunatamente, questo non è molto costoso, perché costa da 15 a circa 55 zloty. Il problema è che vanno a dozzine.

A partire da oggi, 10 marzo 2022, alle 17:00, per 7 settimane abbiamo la possibilità di ritirare un costruttore di città gratuito – Cities: Skylines.

Tuttavia, non cerchiamo affatto una scappatoia, e quindi problemi con il gioco gratuito, e passiamo ai dettagli. Città: Skylines sarà tradizionalmente pronto per il ritiro per 7 giorni, a partire da oggi (10 marzo 2022) alle 17:00. Finora il gioco ha ricevuto punteggi molto alti sia dai giocatori che dalla critica (rispettivamente 8,8/10 e 85/100 su Metacritic). Tuttavia, ricordiamo che la produzione è già stata consegnata da EGS alla fine del 2020. Tuttavia, se non puoi riaverla in quel momento, ora è la tua occasione.

Come accennato in precedenza, Cities: Skylines è un classico rappresentante della strategia di costruzione della città. L’obiettivo del gioco è costruire una città funzionante mantenendo i contanti. Il giocatore inizia il gioco su un’area di 4 chilometri quadrati (con il tempo può ampliarla a 36 chilometri quadrati), dove deve progettare strade, sistemare aree residenziali, commerciali e industriali, oltre a garantire la soddisfazione dei residenti. I seguenti elementi relativi alla gestione della città vengono gradualmente sbloccati man mano che la popolazione cresce.

