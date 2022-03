Bogusław Mec długo nie wierzył, że jest śmiertelnie chory

Karierę estradową rozpoczął w 1969 r. występem na Studenteckiej Giełdzie Piosenki. Dwa lata później wygrał koncert Debiuty na Festivaliwalu w Opolu

Swoją żonę Jolantę poznał w ódzkim klubie 77. Byli małżeństwem przez 38 lat. Mieli córkę Luizę

W. 2001 pag. lekarze u Bogusława Meca zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową. Piosenkarz do końca wierzył, że pokona chorobę. Zmarł 11 marca 2012 r.

Urodził się 21 stycznia 1947 r. Th Tomaszwe Mazueckim. Był synem Janiny e Adama Metzów. Jego ojciec di Niemcem, kościelnym w tutejszej ewangelickiej parafii, matka Polką. W szkole podstawowej Bogusław i jego starsza siostra Danuta byli wyzywani przez rówieśników od szwabów. Polscy rodzice zabraniali swoim dzieciom bawić się z młodymi Metzami. Ojciec przyszłego Biosinkarza został przez władzę ludową skłoniony do spolszczenia nazwiska. Boguslaw Mec wywiadach mówił:

Największy ha colpito Zimbziczał … Jerzemu Połomskiemu

Gdy uczył się w liceum pedagogicznym w Tomaszowie Mazowieckim, założył z kolegami zespó muzyczny Szare Koty. per wymyślił nazwę i stał się liderem kapeli, w której grał na perkusji i śpiewał. Na studia wyjechał do Łodzi, gdzie ukończył Wydział Projektowania Ubiorów w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dzisiaj to Akademia Sztuk Pięknych im. Władysłegoskiski). W tym mieście Bogusław Mec zadebiutował na esradzie. W 1969 pag. wystąpił podczas Studenckiej Giełdy Piosenki, zdobył I nagrodę e spodobał się publiczności. Dwa lata później wygrał koncert Debiuty na w Festival di Opulù.







Foto: Andrzej Wiernicki / FORUM Bogusław Mec na Festivaliwalu w Opolu (1971)



“Pojechałem tam ze swoją propozycją. Będąc debiutantem, byłem mile widziany i nie stanwiłem wówczas konkurencji. Zaśpiewałem tam piosenkę do wiersza Aleksandra Puszkina, której tytuł w polskim tłumaczeniu brzmiał: “To nie był sen, to byłaś ty”. Piosenkę wybrzdąkałem na gitarce i spodobałem się. W nagrodę pojechałem wówczas do Hiszpanii. Otrzymałem na wyjazd 16 dolarów do ręki, co było wówczas majątkiem. Przepiękna podróż od Madrytu do Gibraltaru. Ni Pamyutam, Abi e Tamic Kasasach, Kato Otrimay Tak Bikini Presidente. Ufundowały go – jako studentowi – moje władze, czyli Rada Naczelna Związku Studentów Polskich” – wspominał po latach.

Przełom w karierze Bogusława Meca nastąpił już w 1972 r. W Opolu zaśpiewał melancholijną balladę o rozstaniu “Jej portret” i zdobył ogromną popularność. Co ciekawe, piosenkę miał początkowo śpiewać Jerzy Polomski, ale odmówił. Rozpoczęto poszukiwania nowego Wokalesty. Meca odkryła Renata Rumel, ówczesna szefowa redakcji muzycznej radiowej Camionista. Zwróciła uwagę na “studenta z Łodzi obdarzonego niskim ciepłym głosem”. Piosenka “Jej portret” stała się muzyczną wizytówką Bogusława Meca. W środowisku zaczęto nazywać Go polskim Nat “King” Cole’em.

Był w trasie koncertowej, Kiedy urodziła się jego córka

Kilka miesięcy po przełomowym festiwalu w Opolu Bogusław Mec spotkał kobietę, która została jego żoną. Poznali się w ódzkim klubie 77. Jolanta pracowała jako pielęgniarka na oddziale dziecięcej onkologii.

Poznałam go 28 listopada 1972 r. Pamiętam dokładną datę, bo wtedy były imieniny mojego brata Zdzisława. Przyszłam do klubu z nim i jego dziewczyną. Po występie Boguś podszedł do nas, bo znał dziewczynę brata, przedstawił się i spytał, kim jestem. Potem poprosił mnie do tańca, choć jak się okazało, nienawidził tańczyć. Mówił, że tańczący mężczyźni są śmieszni. Później zaprosił nas do wynajmowanego mieszkania na Dąbrowie. Wyszłam od niego o 4.16.0 Skąd to pamiętam? Dostałam jego zdjęcie z dedykacją po angielsku, z datą i dokładną godziną” – tak w rozmowie z “Dziennikem Łódzkim” opisała początek znajomości z piosenkarzem.

Kiedy się jej oświadczył, bez wahania zgodziła się zostać jego żoną. Byli małżeństwem przez 38 lat. Jedi W. 1974 pag. urodziła się ich córka Luiza, zwana Lulu, Bogusław Mec był w trasie koncertowej. Ciężar wychowania dziecka spoczął na barkach Jolanty.

Wyobrażałam sobie, że Zagsze będziemy razem. Pamiętam takie zdarzenie: gotowałam mleko, nasza córeczka Lulu podjechała chodzikiem do Posa, chwyciła garnek e wylała wrzątek na siebie. Pogotowie, szpital. Rano do Brassy, ​​południu biegiem do dziecka. Było mi bardzo trudno, ale wiedziałam, że śpiewanie to wielka pasja męża i jego sposób na życie– wspominała wywiadzie dla “Dobrego Tygodnia”.

Nie czuła się wykorzystywana. Mąż darzył ją ogromnym zaufaniem, często pytał o radę. Szyła mu ubrania na występy, a kiedy córka podrosła, jeździła z nią na koncerty. Razem sprzedawały płyty i plakaty.

Z biografii “Bogusław Mec. Bim, bam, bom, mogę wszystko!” autoritwa Macieja Wasilewskiego wynika, że ​​piosenkarz potrafił dać człowiekiem bezwzględnym, skłonnym do czarno-białego widzenia świata, lubiącym błyszczeć za wszelką cenę. Dużo pił, potrafił pojechać po córkę i wrócić pijany.

Głośno przyznawał, że jest leniwy. Kiedy jednak sytuacja tego wymagała, mobilizował się. Tak było pod koniec lat 80., kiedy rodzinie brakowało pieniędzy.

“Kupił blejtramy i jak z Lulu spałyśmy, całą noc malował. Kiedy rano wstałyśmy, pokazywał nam swoje obrazy, pytając, czy nam się podobają. Namalował 30 obrazów, pojechał do Sztokholmu e wszystkie sprzedał– ujawniła Jolanta Mec wywiadzie dla “Dzienika Łódzkiego”.

Warto wiedzieć, że Bogusław Mec był uzdolniony plastycznie. Wielokrotnie pokazywał swoje obrazy na indywidualnych wystawach w Europa, USA e Kanadzie.







Foto: Cezary Pecold / PAP Bogusław Mec podczas pracy nad płytą “Malarz i poeta” (1998)



Długo nie chciał uwierzyć, że jest śmiertelnie chory

W 2000 pag. Mecowie zamieszkali w domu na obrzeżach Łodzi. Zbudowali go według projektu piosenkarza. Radość trwała krótko. W. 2001 pag. Bogusław Mec pracował w ogrodzie, gdy nagle źle się poczuł. Osunął się na ziemię. Żona wezwała pogotowie. Kilka dni później Diagnosi di lekarze postawili: ostra Bialachka szpikowa.

“Powiedziano mi, że to rodzaj anemii, chwilowe osłabienie Organizmu … Chyba żeby mnie nie straszyć. Wszelkie Rozmowy na temat Mojej choroby były prowadzone z one – wspominał piosenkarz w programie “Ludzie na walizkach”.

Jolanta Mec wiedziała, co to scherzo ostra białaczka szpikowa, ale nie dzieliła się z mężem tą wiedzą. Pocieszała go, spędzała dużo czasu przy jego szpitalnym łóżku, a kiedy wracała do domu, “wyła z bólu i bezradności”.







Foto: mwmedia / MW Media Bogusław Mec z żoną Jolantą (2007)



Okazało się, że konieczny . teaser przeszczep szpiku. Dawcą była jego siostra Danuta. Lekarze ocenili szanse pełnego powrotu Bogusława Meca do zdrowia na 50 proc. Osiem miesięcy po zabiegu pojawiły się komplikacje. Budd Konnick 2002 pag. Bo Raz pierwszy zaaplikowano artyście morfinaktóra miała mu już odtąd towarzyszyć do końca życia.

Bogusław Mec bardzo długo nie chciał uwierzyć, że jest śmiertelnie chory i … bagatelizował chorobę.

Podchodzę do życia na zasadzie: co ma być, to będzie. Ja bym się z tym pogodził, że trzeba odejść, ale wiedziałem, że żona tak łatwo nie pozwoli mi na to i będę musiał dalej się mordować “- mówiził wywiikagodzien “dlaen” e

Pracował najwyższych obrotach. Nagrał dwie płyty, koncertował, brał udział w programach telewizyjnych i radiowych, dwukrotnie wystąpił na festiwalu w Opolu. Ni Chiach, Ibi Ludzi Siu Nad Nim Litwali. Choroba zabrała mu włosy, brwi e rzęsy, dlatego pod koniec życia pojawiał się zawsze w czapce i dużych ciemnych okularach.







Foto: Zawada/AKPA Bogusław Mec e Anna Maria Jopek na Festivaliwalu w Opolu (2005)



Sił dodawała mu świadomość, że ma obok siebie bliskich. Córka Luiza, która skończyła łódzką ASP i pracowała jako graficzka w Nowym Jorku, wróciła do kraju i starała się, di ukochany ojciec jak najwięcej. Jolanta Mec con il programma “Rozdroża kultury” przyznała:

W 2008 pag. u Bogusława Meca zdiagnozowano raka płuc z przerzutem do kręgosłupa. Lekarze powiedzieli, że ma dwa miesiące życia.

Mówiłam mu: “Pamiętaj Boguś, nie możesz umierać, nie możesz mi tego zrobić.” Wytrzymaj jeszcze rok, może znajdą jakieś lekarstwo…». Myślę, że ta nadzieja danie si mu. Gdybym ja odpuściła, też da odpuścił. Dla siebie samego di nie walczył– wspominała Jolanta Mec w “Dzieniku Łódzkim”.

Kiedy wiedział już, że nie ma dla niego ratunku, wpadł w depresję. Jak ujawniła jego żona w książce “Bogusław Mec. Bim, bam, bom, mogę wszystko!”:

Nie pozwolił odwołać swoich występów. Cztery dni przed śmiercią wziął udział w nagraniu poświęconego mu odcinka “Szansy na sukces”. Następnego dnia zaśpiewał w Domu Kultury w Kolbudach pod Gdańskiem. Koncert z okazji Dnia Kobiet był zatytułowany tak, jak jego nieśmiertelny przebój – “Jej portret”. Wydawało się, że jest w dobrej formie. Kilka godzin po występie Bogusław Mec poczuł się bardzo źle. Pojawiły się problemy z oddychaniem e trafił do szpitala w Zgierzu.

“W piątek dostał zapaści, ale lekarzom udało się go odratować. Ni na dojo. W sobotè około godziny 21 Artysta zaczął się dusi. W niedzielę o siódmej rano wydał ostatnie tchnienie– mówił w rozmowie z “Rewią “Zbigniew Rabiński, menedżer gwiazd.

Jolanta Mec, która była przy mężu, gdy Odchodził, nigdy nie zapomni jego ostatnich słów. Powiedział jej, że jest bardzo ciemno i nic nie widzi.

Bogusław Mec zmarł 11 marca 2012 r. Lumia 65 Latitudine.







Foto: TVP / Jan Bogacz / PAP Bogusław Mec podczas nagrania programu “Szansa na sukces” (7 marca 2012 r.)



