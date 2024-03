La Polonia paga un prezzo terribile per l’elettricità. Euro 2024. Brutte notizie sui Mondiali del 2026

La qualificazione al Mondiale 2026 sarà molto più difficile della qualificazione all’Europeo, anche a causa dei nostri pessimi risultati. Non siamo favoriti per scelta. Inoltre, la Polonia cominciò a perdere il suo margine di sicurezza

Agli Europei e alla Nations League quest'anno lotteremo per il primo canestro in campionato. Campioni del mondo. Dobbiamo iniziare a superare i nostri rivali e, si spera, essere tra le prime 12 squadre in Europa

La posta in gioco è enorme: la differenza è se batteremo la Francia, o magari la Slovacchia o la Romania.

La Polonia si è qualificata per Euro 2024 dopo aver vinto nelle qualificazioni Estonia (5:1) e Galles (0:0, 5:4 circa) e questa è la novità più grande. Ma non possiamo fare a meno di ricordare che è stato comunque un turno di qualificazione terribile. La promozione diretta da uno dei gironi più deboli (con Repubblica Ceca, Albania, Moldavia e Isole Faroe) sembrava una formalità (soprattutto perché la promozione ci ha assicurato i primi due posti), ma abbiamo concluso la fase a gironi con un punteggio di tre vittorie. , due pareggi e tre sconfitte, senza che nessuna squadra della Moldavia abbia perso una volta.

Lo stiamo pagando noi. La battaglia per i Mondiali del 2026 (che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico) comincia adesso. Questo perché il seeding sarà determinato dal Ranking FIFA a partire da novembre 2024. A quel punto non solo avrà avuto luogo UEFA Euro 2024, ma anche la fase a gironi autunnale della Nations League. Questi risultati avranno un impatto significativo sulla competizione del Campionato del Mondo per diversi motivi. Prima le cose più importanti.

Primo: con l'ampliamento della Coppa del Mondo da 32 a 48 squadre, l'Europa guadagnerà quattro posti aggiuntivi (da 12 a 16). Ciò significa che il livello richiesto per qualificarsi al Campionato del Mondo è simile al livello richiesto per qualificarsi alle Finali Europee (e abbiamo già scritto qui che la Polonia, insieme all'Albania, è nella posizione più difficile del torneo). Campionati Europei).

Di conseguenza, si sono verificati altri cambiamenti. In precedenza, i gruppi avevano cinque o sei squadre. Ora ci saranno fino a dodici gruppi (quattro e cinque squadre). I vincitori si qualificheranno direttamente al Campionato del Mondo.

I restanti quattro finalisti verranno selezionati nelle qualificazioni. Parteciperanno fino a 16 squadre: le 12 seconde classificate e le migliori quattro vincitrici dei gironi della Nations League. Ciò significa che la Polonia non avrà il cuscino di sicurezza come nel caso delle auto elettriche. Euro (Anche se perdiamo tutte le partite, giocheremo i playoff).

È probabile che la nazionale polacca finisca nel secondo canestro

Come sarebbero i canestri se ci basassimo sulla classifica FIFA di febbraio (supponiamo che la Russia non tornerà in partita; se lo farà, sarà tra Turchia e Repubblica Ceca)?

Basket: Francia, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Germania, Svizzera, Danimarca, Ucraina Basket: Austria, Svezia, Ungheria, Galles, PoloniaSerbia, Scozia, Turchia, Repubblica Ceca, Romania, Norvegia, Slovacchia Basket: Grecia, Slovenia, Finlandia, Irlanda, Albania, Macedonia del Nord, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Islanda, Irlanda del Nord, Israele, Georgia. Basket: Bulgaria, Lussemburgo, Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kosovo, Azerbaigian, Estonia, Cipro, Isole Faroe, Lettonia, Lituania. Basket: Moldavia, Andorra, Malta, Gibilterra, Liechtenstein, San Marino

Come potete vedere, al momento, il 30° posto nel ranking FIFA ci regala il 17° posto tra le squadre europee (nel ranking di aprile dopo le ultime partite probabilmente risaliremo di due posizioni, superando il Galles, ma i cambiamenti sono lievi). Cadere fuori dal secondo canestro sarebbe disastroso, ma per fortuna è improbabile. Dovremo subire una sconfitta dopo l'altra e i nostri avversari dovranno segnare ottimi punti (la Grecia, che apre il terzo canestro, ha 1454 punti, la Polonia ha 1520 punti).

La Polonia ha pagato un prezzo terribile per l’elettricità. Euro 2024

Questo dimostra anche quanto ci è costato il disastroso anno 2023. Dopo i Mondiali del 2022 siamo al 22° posto nel ranking FIFA e al 12° in Europa. Questo ci darebbe il primo canestro e un percorso più facile verso la promozione.

Adesso dobbiamo guardare in alto e sperare di poter mettere pressione sul primo canestro.

Classificazione FIFA (Immagine: fifa.com)

La Polonia sta lottando per unirsi alla Slovacchia, non alla Francia

Come potete vedere, siamo a poco più di 30 punti dall'Ucraina, ultima nel primo canestro. Prima di novembre cambieranno molte cose, gli Europei e la UEFA Nations League avranno un grande impatto sui risultati. Abbiamo un girone difficile: Croazia, Portogallo e Scozia. Ma ci fa capire che ogni partita successiva, ogni risultato conta, perché i canestri si possono decidere con minime differenze.

Perché allora potremmo decidere se il nostro rivale più pericoloso ai Mondiali del 2026 sarà la Francia o l’Inghilterra, o forse la Slovacchia o la Romania. Non saremo in grado di battere concorrenti così forti nemmeno al meglio, ma abbiamo sempre una possibilità contro i concorrenti più deboli. Sappiamo benissimo quali dettagli verranno decisi negli spareggi in gara unica, dove il livello sarà più alto rispetto alle qualificazioni agli Europei. Gli italiani ci hanno già provato, perdendo in casa contro la Macedonia del Nord 0-1 nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 dopo un gol nei minuti di recupero, nonostante abbiano dominato per tutta la partita.

Non incontreremo più l'Estonia in queste qualificazioni, ma solo rivali come il Galles. Le 16 squadre delle qualificazioni (12 seconde classificate e quattro della Nations League) saranno divise in quattro tracciati. In ciascuna di esse, due squadre saranno teste di serie e in semifinale giocheranno in casa contro le squadre non teste di serie. L'ospite della finale sarà determinato.

Sorteggio elettrizzante I Mondiali del 2026 si terranno probabilmente a dicembre. Le qualificazioni inizieranno a marzo 2025 e la fase a gironi terminerà a novembre. Le partite degli spareggi si terranno nel marzo 2026, tre mesi prima dell'inizio della Coppa del Mondo.

