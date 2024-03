Germania. Incidente sull'autobus flessibile. Ci sono molte vittime

L'autobus Flixbus in viaggio da Berlino a Zurigo è uscito improvvisamente dall'autostrada. Secondo i media, nell'incidente sono morte cinque persone e molte altre sono rimaste ferite. Sul posto sono in corso i servizi di emergenza.

Il bus Flixbus è partito mercoledì intorno alle 8:00 dalla stazione di… Berlino. Ce n'era uno a bordo 53 passeggeri e due autisti Il corso è stato effettuato Zurigo in Svizzera.

Sul tedesco Autostrada A9 Tuttavia si è verificato un incidente. L'auto è uscita improvvisamente dalla strada, si è girata su un fianco e si è diretta tra i cespugli.

Germania. Incidente sull'autobus flessibile. Molti feriti

La polizia ha detto che almeno diverse persone sono state uccise e molte sono rimaste ferite. Secondo Bild, cinque passeggeri sono stati uccisi e A 20 feriti. Il numero esatto delle vittime non è stato ancora confermato.

I servizi sono stati attivati Linea diretta privata Chiamare il numero 0341 966-46666 per avere informazioni sull'incidente e per porre domande sulla condizione dei parenti. Secondo i media tedeschi l'autobus era guidato principalmente da giovani.

Sul posto sono intervenute ambulanze ed elicotteri, ha riferito l'agenzia Reuters. Parte dell'autostrada A9 che collega Berlino e Monaco, Era chiuso in entrambe le direzioni.

Rappresentante degli autobus flessibili Ha detto che le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora note. L'azienda annuncia la cooperazione con i servizi. “Faremo tutto il possibile per questo Spiegazione rapida e completa delle cause dell'incidente. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che hanno sofferto a causa di questo incidente e alle loro famiglie”, si legge nella dichiarazione della compagnia aerea.

