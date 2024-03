Jacob Kiyor nel mirino di '15-20 club'

Jakub Kuyur potrebbe lasciare l'Arsenal in inverno e, secondo Piotr Kominski, diversi club sarebbero interessati all'attore polacco.

Nella finestra invernale il tema principale riguardante il futuro degli attori polacchi è stato Jakub Kuyor.





Il portiere non ha avuto un posto fisso nei colori dell'Arsenal, motivo per cui i media hanno iniziato a collegarlo ad un trasferimento. Squadre come Napoli e Milan hanno dimostrato grande determinazione in questo senso.





Alla fine però non è successo molto e l'ex difensore dello Spezia Calcio è rimasto in Premier League.





Col senno di poi sembra che sia stata una buona decisione, perché nonostante l'infortunio di Oleksandr Zinchenko, Kiyor ha rafforzato la sua posizione nella squadra diventandone una componente importante.





Ciò non cambia il fatto che il 24enne ha suscitato molto scalpore, come ha affermato Piotr Kominski su Canal+ Sport.





– Da quello che so, aveva 15, forse 20 opportunità di prestito. Riguardava la Spagna o l'Italia. Ha detto che c'erano molte domande su di lui.





Ha detto: “L'Arsenal non era d'accordo fin dall'inizio e ora vediamo che è stato un bene per loro”.





Kewer è arrivato all'Emirates Stadium dall'Italia per meno di 20 milioni di euro.





La sua stagione attuale comprende 24 partite in cui ha segnato un gol e fornito tre assist.





Il contratto lo lega all'attuale squadra fino al 30 giugno 2028.