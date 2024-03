Lezioni di difesa personale per le donne – Novità

Lezioni di difesa personale per donne Data di pubblicazione 03/12/2024 Quanto velocemente reagisci? Come valutare correttamente la minaccia, difendersi adeguatamente dagli attacchi e controllare le proprie emozioni? Tali abilità e conoscenze attendevano sabato i partecipanti alle lezioni di autodifesa femminile. Tutto è avvenuto sotto la sorveglianza di un allenatore di judo e di un poliziotto di Tichi.

Grazie all'iniziativa di Polina Mernik, che allena judo con bambini e adolescenti a Tichy e Pierro, sabato le donne interessate potranno partecipare ai laboratori di difesa personale. A questo incontro unico è stato invitato anche un poliziotto di Tychy, grazie al quale le donne hanno potuto apprendere le tecniche basilari e più efficaci di difesa contro l'aggressore. Tali abilità non solo aumentano la fiducia in se stessi, ma soprattutto rendono più facile controllare la paura in situazioni pericolose.





I partecipanti hanno anche imparato come reagire adeguatamente quando si verifica una situazione pericolosa. Naturalmente c'erano anche esercizi pratici: ogni partecipante ha potuto apprendere i segreti di molti trucchi utili. All'incontro ha partecipato anche una poliziotta della squadra di prevenzione sociale, incidenti e malattie della stazione di polizia di Tichy. Prima di iniziare la parte pratica, ha dato alle donne riunite consigli che potrebbero essere utili nel caso in cui si presentasse qualche pericolo.





Esprimiamo il nostro apprezzamento a tutte le donne che hanno partecipato a questo incontro straordinario. La loro disponibilità a partecipare in classe dimostra che vogliono avere un impatto reale sulla loro sicurezza.