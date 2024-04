I partner dei calciatori inglesi sono salvi. Assumeranno guardie di sicurezza private

I recenti eventi accaduti nel mondo (incluso l’attacco terroristico a Mosca) hanno reso le questioni legate alla sicurezza ancora più importanti. Soprattutto perché nel prossimo futuro avremo due grandi eventi sportivi: i Campionati Europei in Germania e i Giochi Olimpici a Parigi.

I partner dei calciatori inglesi non intendono lesinare sulle questioni di sicurezza e assumeranno guardie di sicurezza private, ex specialisti militari. Pertanto, le donne rinunceranno alla guardia che la FA avrebbe dovuto fornire.

Il costo per assumere guardie di sicurezza private non è dei più economici. I WAG inglesi devono mettere in conto una spesa di circa £100.000 (convertiti in valuta polacca sono circa 500.000 złoty). Secondo thesun.co.uk, le donne intendono condividere equamente i costi.

La decisione di assumere guardie di sicurezza private è in parte dovuta al fatto che i partner dei giocatori non potranno soggiornare nello stesso albergo dei loro cari. Gli attivisti sindacali hanno deciso di sistemare i gruppi in un albergo situato a decine di chilometri dall'albergo dove avrebbero alloggiato i giocatori inglesi.