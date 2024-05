Ha sconfitto la campionessa dell’Australian Open e affronterà Sabalenka in finale. Un’occasione per una grande vendetta

Vittoria Azarenka Hai iniziato questo incontro in modo molto promettente. Ha rotto il servizio nel primo gioco Daniele Collins E prendi l’iniziativa. Tuttavia, non riuscì a trattenerlo a lungo. Nella quarta partita, la bielorussa ha perso la partita con un punteggio pari a zero, e nella sesta partita ha perso di nuovo dopo il combattimento Daniele Collins. Di conseguenza, l’americano ha ottenuto il vantaggio nella fase avanzata del girone.

A 4:2 Daniele Collins La vittoria nel girone era a portata di mano. Tuttavia, l’americano non era privo di difetti. Nella partita successiva, si è difesa dai break point. Ma ci è riuscita e ha concluso nel primo set 5:2. Tuttavia merita apprezzamento Vittoria AzarenkaIl che ha creato condizioni davvero difficili per il rientro.

Collins ha resistito fino a vincere il primo set

Alla fine di questo gruppo Azarenka Ha iniziato a perdersi, ma una breve conversazione con l’allenatore e alcuni consigli da parte sua l’hanno fatta ripartire Donne bielorusse Immediatamente migliorato. Tanto che è riuscita a rompere il servizio per la seconda volta Daniele Collins Il primo gruppo ha pareggiato. Ad un certo punto la questione sembrò risolta.

Daniele Collins Sapeva che doveva andare al lavoro. Ho giocato un’ottima partita e in un momento cruciale del girone Ha rotto il servizio di Victoria Azarenka per 6:4. Dopo aver perso il calcio da fermo, la bielorussa ha giocato con tutte le sue forze Ha lanciato la sua racchetta in campo.

La Collins ha iniziato il secondo set in modo piuttosto incerto e ha lasciato cadere due palle al servizio. Tuttavia, è arrivata rapidamente al livello giusto e alla fine ha vinto la partita. La prima svolta in questa puntata è arrivata in una fase abbastanza iniziale – Poi l'americano è avanzato 3-1Il che l'ha portata molto più vicina alla vittoria finale.

La svolta in questo gruppo è arrivata nella settima partita. Devo dire che questa è stata probabilmente la partita più debole di questa partita Daniele Collins. Anche se è passata, ha perso a zero. Una delle sconfitte è avvenuta dopo un doppio fallo: in questa fase della partita era un presagio molto negativo.

Nella prossima partita Daniele Collins Aveva il punteggio 40:0 E due break point sprecati incredibilmente. Azarenka ha ritrovato l’equilibrio e sembrava che non avrebbe permesso che il suo servizio venisse nuovamente rotto. Tuttavia si potrebbe dire che questo secondo gruppo fosse gemello del primo. Anche allora Collins Lei è stata la prima a rompere, poi la sua avversaria ha pareggiato, ma ha perso nuovamente il pareggio nella partita successiva dopo una feroce lotta.

La partita successiva ha finalmente determinato il vincitore di questa partita. Azarenka ha combattuto molto coraggiosamente, ma quel giorno allo stadio romano era più debole della ben educata Collins. L’americana ha vinto 6:4 e 6:3 e in semifinale affronterà Aryna Sabalenka..

La vincente di questo incontro affronterà le semifinali del Campionato di Roma Aryna Sabalenka. Daniele Collins L’ultima volta che ha giocato contro la seconda classificata WTA è stato di recente, il 30 aprile a Madrid. Questo incontro è stato letteralmente pazzesco. Nel terzo set l’americano ha subito rotto il servizio dell’avversario per due volte, ma comunque Sabalenka È riuscito a cambiare le sorti della partita e passare al turno successivo. Ha perso solo nella finale e ovviamente il suo vincitore è stato lui Ti guarirò.

Nella seconda semifinale Ti guarirò Affronterà Coco Jouf. Così, per la prima volta in 11 anni, tutti i tennisti dei primi tre posti giocheranno le semifinali di un torneo WTA. La parte finale di questa competizione si preannuncia incredibilmente emozionante.

Collins e Sabalenka si sono affrontati cinque volte finora – Il bielorusso era sempre migliore. Tuttavia, è possibile che l’americana nella sua forma attuale interrompa il suo record negativo in questa competizione.

