I potenziali rivali del Visla nel terzo turno di qualificazione alla Coppa dei Campioni

Lunedì 22 luglio 2024

Ci sono altre emozioni in vista del sorteggio delle qualificazioni alla Coppa dei Campioni. All’una del pomeriggio inizierà il sorteggio per il terzo turno preliminare di European League, un’ora dopo si terrà il sorteggio per il terzo turno preliminare di Conference League. Per questo motivo la UEFA ha introdotto dei gruppi che faciliteranno la selezione finale dei concorrenti.

Ricordiamo le regole: se il Visla elimina il Rapid Vienna, giocherà nel terzo turno delle qualificazioni di Europa League, dove deteniamo l’indicatore punti per gli austriaci, e noi siamo la squadra “testa di serie”. Tuttavia, se perdiamo questa competizione, la fase successiva della competizione di coppa sarà il terzo turno degli spareggi della Conference League. In esso, il Wisła-Rapid non sarà classificato come la squadra peggiore (secondo l’indice dei punti polacco).

Ecco le potenziali avversarie del Visla nel terzo turno delle qualificazioni all’Europa League (squadre non teste di serie) :

MFK Ruzomberok (Slovacchia) / Trabzonspor Kulubu (Turchia)

Kilmarnock FC (Scozia) / Cercle Brugge (Belgio)

Doppio mancante: FC Lugano (Svizzera) / Fenerbahce (Türkiye).

Panathinaikos (Grecia) / Botev Plovdiv (Bulgaria)

Squadre classificate :

Ajax Amsterdam (Paesi Bassi) / Vojvodina (Serbia)

Molde (Norvegia) / Silkeborg (Danimarca)

La coppia mancante: Dynamo Kyiv (Ucraina) / FK Partizan (Serbia).

Wisła Cracovia (Polonia) / SK Rapid Vienna (Austria)

Ecco i potenziali avversari del Visla nel terzo turno dei playoff della Conference League :

KAA Gand (Belgio) / Vikingur (Isole Faroe)

Djurgarden (Svizzera) / Progress Niederkorn (Lussemburgo)

Vitoria Guimarães (Portogallo) / Floriana (Malta)

Prisablik (Islanda) / Drita Gnilani (Kosovo)

FK Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) / Spartak Trnava (Slovacchia)

Squadre non classificate :

Elvis Tampere (Finlandia) / Austria Vienna (Austria)

FC Zurigo (Svizzera) / Shelbourne (Irlanda)

Molde (Norvegia) / Silkeborg (Danimarca)

Wisła Cracovia (Polonia) / SK Rapid Vienna (Austria)

FK Audi (Lettonia) / Cliftonville (Irlanda del Nord)

Redazione

Scheda logo:

Guarda anche:

I più letti la scorsa settimana:

Aggiungi un commento:

4



Commenti:

Prima del sorteggio La cosa più importante è non attirare gentiluomini.

4



-5

Post aggiunto: 22 luglio 2024 alle: 08:40.

Valutazione della partecipazione: -1.

Indirizzo IP: 195.136.136.50 – Wadoface.

@jarick Eric, la cosa più importante in questo momento è giocare le partite contro il Rapid nel miglior modo possibile e, se vinciamo, dobbiamo solo preoccuparci di cosa fare dopo 🙂

8



-2

Post aggiunto: 22 luglio 2024 alle: 08:43.

Valutazione del messaggio: 6.

Indirizzo IP: 213.216.79.226 – Ursinov.

Concentriamoci sulla prossima partita e vediamo cosa riserva Il destino potrebbe sorprenderti favorevolmente, perché in ogni scenario ci sono opzioni interessanti che ti danno la possibilità di avanzare ulteriormente e creare un interessante problema autunnale di quadratura del cerchio su come combinare il gioco su tre fronti e il team building.

6



-5

Post aggiunto: 22 luglio 2024 alle: 08:43.

Voto di partecipazione: 1.

Indirizzo IP: 149.156.234.29 – Cracovia.