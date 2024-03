La vittoria non basta, Świętek guarda il ritorno in classifica di Sabalenka. Ma si sta avvicinando

Dopo il sorteggio del girone di campionato BNP Paribas Open 2024 con Indian Wells Ci sono stati commenti su una disposizione molto inappropriata Ti guarirò. Si sapeva fin dall'inizio che avrebbe dovuto affrontare un'avversaria piuttosto scomoda come Danielle Collins, che occupa il 56° posto nella classifica WTA. Tuttavia, Al Qutbiya non ha dato l'opportunità all'americana e l'ha sconfitta 6:3, 6:0. Successivamente, ha estromesso Linda Noskova, vendicando la sconfitta agli Australian Open, e Yulia Putintseva, e ora Caroline Wozniacki.

Ma è arrivata alle semifinali in circostanze spiacevoli. Una donna danese di origine polacca è morta a causa delle ferite riportate Ha dovuto rinunciare alla partita . I tennisti hanno potuto giocare un'intera partita (alla fine vinta dal leader della classifica WTA), dopo la quale Wozniacki ha detto “Passa”. In precedenza, hai causato molti problemi al tuo guaritore e la partita è stata feroce. Dopo tutto questo Eija ha parlato . Ha parlato dei suoi sentimenti e si è anche inchinata alla sua rivale.

Ho un grande rispetto per lei. Sono molto triste che sia finita così, nessuno vuole vincere in questo modo. Spero che Carolina si riprenda velocemente e sia pronta per iniziare a Miami ~ – disse.

Ora Świątek dovrà lottare Marta Kostyuk. Si inizierà da venerdì sera a sabato, entro e non oltre la mezzanotte. Prima della partita il polacco vuole concentrarsi sul rinnovamento. Interrogata da un giornalista di Canal+, ha rivelato che stava programmando un viaggio a Palm Springs. Ha anche detto alcune parole sul suo avversario più vicino davanti alla telecamera. "È una giocatrice di grande talento. Quando era adolescente, si sapeva già che sarebbe stata in cima alla classifica WTA. Anche se non è classificata, probabilmente meritava di essere in semifinale. Mi concentrerò su quello." Mi do tutto quello che ho. Non esistono più partite facili "In questa fase del torneo", ha spiegato.

La serie di vittorie di Indian Wells non solo avvicina il polacco alla vittoria finale in California, ma gli garantisce anche punti in campionato. Classifiche WTA E Gara WTA. Nella prima è davanti con sicurezza alla seconda classificata Aryna Sabalenka, nella seconda guarda le spalle della bielorussa. Tuttavia, ci sono buone notizie.

Gara WTA. Aggiornamento Iga Świątek. Solo un attimo e potrebbe superare Aryna Sabalenka

Alla fine dello scorso anno, grazie alla vittoria nelle WTA Finals, Iga Świątek è tornata in vetta alla classifica WTA. In precedenza, Aryna Sabalenka era la leader della classifica a settembre. Oggi Polarity ha un vantaggio su di esso di 1380 punti (nel grafico “live”, non ancora aggiornato, il vantaggio è già di 1910 punti). E questa non è la fine. Nello scenario più favorevole per Iga, dopo il ritorno dalla California, potrebbe allontanarsi dalla bielorussa di quasi due lunghezze.

Diversa la situazione con un'altra classifica, il WTA Tour, dove vengono presi in considerazione i risultati di un particolare anno solare. Infine, la classifica seleziona otto giocatori che parteciperanno alle finali WTA di fine stagione. Prima del BNP Paribas Open, Iga Świątek si era classificata terza in questa classifica con 2.020 punti. Ho guardato i terzini Jelena Rybakina (2043 punti) e Aryna Sabalenka (2335 punti). Ma questo sta cambiando.

Grazie ad una grande prestazione a Indian Wells nel programma live della WTA Race Polka È arrivata al secondo posto e ha 2410 punti. Il bielorusso è ancora in testa (con 2455 punti), ma – come potete vedere – la folle ricerca tennistica di Iga sta dando i suoi frutti, e attualmente la differenza tra i due tennisti è molto piccola. Presto, dopo una possibile vittoria su Kostyuk, Švintek potrebbe spodestare il suo rivale dal trono. Non c'è molto che il bielorusso possa fare in questa fase. Non ha più giocato al BNP Paribas Open e da allora in poi è stata eliminata prima dei quarti di finale Perdere contro Emma Navarro .

Classifiche della gara WTA in tempo reale (Al 15 marzo), i primi otto:

Aryna Sabalenka (2455 punti) Ti guarirò (2410) Elena Rybakina (2043) Qinwen Cheng (1720) Coco Jouff (1645) Elena Ostapenko (1488) Gelsomino Paolini (1407) Marta Kostyuk (1350)

