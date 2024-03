Giochi e componenti aggiuntivi gratis su PS5, Xbox, PS4 e PC! Grandi opportunità per dare un'occhiata a molti titoli

I giocatori che approfittano regolarmente della campagna free-to-play non possono lamentarsi questo fine settimana. Sono iniziate le promozioni nei negozi digitali, grazie alle quali puoi giocare a tanti giochi senza spendere nemmeno 1 PLN.

Se non hai grandi progetti per il prossimo fine settimana, in questo post troverai molte opzioni che dovrebbero interessarti. Negli store digitali troverai una serie di giochi e add-on gratuiti, e allo stesso tempo Ubisoft ti invita a provare due titoli, come abbiamo accennato in un messaggio precedente.

Cominciamo con la presentazione dell'azienda francese, perché Ubisoft ha lanciato questa settimana due eventi speciali. Ricordiamo che i giocatori su console e PC possono giocare gratuitamente a The Crew Motorfest e Rainbow Six Siege.

Il Crew Motorfest durerà fino al 18 marzoE Ubisoft ti consente di trasferire i progressi nella versione di produzione completa. Mentre Puoi giocare a Rainbow Six Siege gratuitamente fino al 21 marzo.

Grazie agli Xbox Free Play Days, Microsoft fornisce l'accesso a due suggerimenti aggiuntivi:

Tuttavia, questo è solo l'inizio dell'attrazione, perché nel prossimo futuro potrai ottenere molti più giochi e componenti aggiuntivi per PC. Paradox Interactive sta attualmente organizzando una grande promozione per la serie Hearts of Iron IV e, inoltre, tre espansioni sono disponibili per il download gratuito:

I fan della serie The Sims possono ottenere gratuitamente l'espansione Backyard Fun Stuff. Il DLC è disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme e tieni presente che il gioco base The Sims 4 è fornito da Electronic Arts in formato free-to-play.

Vale anche la pena notare che da ieri l'Epic Games Store offre due prodotti gratuitamente:

I clienti Amazon possono attualmente scegliere fino a sette giochi come parte del loro abbonamento Prime, alcuni dei quali abbiamo già menzionato nella notizia di ieri: