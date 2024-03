Capcom è nei guai a causa di un leak pre-release del gioco!

Prima della premiere ufficiale di Dragon's Dogma 2, è diventato oggetto di una massiccia fuga di informazioni.

I giocatori di tutto il mondo hanno avuto l'opportunità di guardare dalle quattro alle sei ore di gioco, provocando una tempesta nella comunità. Capcom non è inattiva e sta rimuovendo tutti i post e gli stream che contengono spoiler.

La fuga di notizie, avvenuta pochi giorni prima del lancio previsto del gioco il 22 marzo, sembra provenire da giocatori che avevano versioni precedenti del gioco.. Non è chiaro come si sia verificata la fuga di notizie, ma si ipotizza che possa essere stato il risultato di un errore da parte dei negozi che hanno inviato copie dei giochi prematuramente.

È anche possibile che abbia a che fare con la modifica del fuso orario sulla consoleIn questo modo, due settimane prima della premiere, i giocatori hanno messo le mani su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Gli spoiler coprono una vasta gamma di contenuti, dalle classi di personaggi che Capcom deve ancora rivelare, ai boss e persino ai contenuti di fine gioco. Capcom sta cercando di limitare la diffusione della fuga di notizie, ma di fronte a Internet e alle persone con più account Twitch, i loro sforzi potrebbero non essere sufficienti.

Nonostante questi eventi, “Dragon's Dogma 2” promette di essere uno straordinario gioco di ruolo del 2024. Con una grafica eccezionale e un creatore di personaggi pazzesco, Capcom intende conquistare il mercato con il suo seguito. Stiamo tutti aspettando la premiere ufficiale, che dissiperà tutti i dubbi e mostrerà le novità che molti fan stavano anticipando.