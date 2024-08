L’intelligenza artificiale dà vita a personaggi storici. Sembra fantastico

Che aspetto hanno i personaggi storici famosi? Alcuni lettori diranno che sono disponibili materiali che spiegano l’aspetto di una determinata persona. Tuttavia, ci consola il fatto che viviamo in tempi interessanti, in cui le nuove tecnologie consentono molto di più.

Tutta questa faccenda dell’intelligenza artificiale è diventata un appuntamento fisso nella nostra realtà. Cos’è veramente l’intelligenza artificiale e come sta cambiando le nostre vite? Le competenze legate all’intelligenza artificiale sono accolte con favore dai datori di lavoro. Importante è anche l’aspetto puramente ludico o educativo. L’intelligenza artificiale è davvero brava a dare vita a personaggi storici.

Uso creativo dell’intelligenza artificiale

Grazie all’intelligenza artificiale è diventato possibile “ravvivare” vecchi meme o immagini. Prova di ciò è il video che ha pubblicato su Instagram Immagine degli angeli99Che presenta personaggi storici famosi in modo interessante.

Secondo me, questa è una delle applicazioni più interessanti dei generatori di intelligenza artificiale video. La creatività degli utenti di Internet è davvero sorprendente: su Internet puoi trovare molti materiali simili, compresi quelli che mostrano, ad esempio, specie animali estinte da tempo. Con il giusto prompt e l’accesso ai generatori, puoi creare quasi qualsiasi cosa.

Tornando all’immagine principale, il personaggio raffigurato è Leonardo da Vinci, o meglio la sua visione generata dall’intelligenza artificiale in base al file grafico fornito. È impossibile elencare tutte le professioni in cui Leonardo da Vinci si è specializzato, ma vale la pena provarci: non solo artista, ma anche scultore, architetto, matematico, musicista e filosofo in una sola persona. Morì nel 1519 e grazie alle ultime tecnologie è diventato possibile ricreare la sua immagine.

L’altro lato della medaglia

Potrebbe piacerti che esistano tali registrazioni, ma non tutto sembra così carino. Con i progressi nell’intelligenza artificiale, i contenuti deepfake si stanno diffondendo. I truffatori utilizzano volentieri l’intelligenza artificiale, che crea più problemi.

Pertanto, è utile tenere il passo con le ultime tendenze dell’intelligenza artificiale, ma è necessario anche mantenere una buona dose di scetticismo. Non tutto ciò che vediamo su Internet è vero. Anche questa bellissima influencer.

Fonte: X, Instagram