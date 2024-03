Cipro è inondata di insetti grandi quanto una mano. Catturano uccelli e mordono le persone

Cugino di LitoceroPoiché è di questo tipo che stiamo parlando, in inglese viene semplicemente chiamato “Insetto acquatico gigante”. È il più grande insetto europeo Il più grande insetto acquatico del mondo. Una cosa è certa: la dimensione di questa creatura è grande e raggiunge gli otto centimetri. Ciò equivale alla dimensione della mano di un adulto.

Non solo questi insetti sono enormi, ma hanno anche preferenze alimentari molto specifiche. Sono predatori: mangiano artropodi e altre piccole rane. ma questo non è tutto. Questi “vermi d'acqua giganti” sono così grandi che predano… tartarughe, pesci e uccelli!









Affascinante è anche il metodo di caccia agli insetti giganti recentemente arrivati ​​a Cipro. Gli insetti dipendono dalle piante acquatiche, che usano per tendere agguati alle loro prede. Attaccano nascondendosi e quando prendono qualcosa lo iniettano nel poveretto La saliva è piena di enzimi digestivi, quindi succhia la polpa nutriente già digerita dalla vittima.

Cugino di Litocero Non una novità in Europa. Questa specie è già stata osservata in Grecia e Turchia. Tuttavia è più comune in Oriente: nel sud-ovest asiatico e poi in India, Pakistan e Birmania.

Tuttavia, ora sono comparsi degli errori anche a Cipro, come descritto dai ricercatori nel “Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Gregor Antipa”. È interessante notare che Le osservazioni sono state supportate da una comunità dedicata di biologi dilettanti, che ha informato i ricercatori delle loro scoperte. Cinque sono stati documentati sui social media e i rapporti su altri due sono stati inviati direttamente agli scienziati.





I più grandi insetti europei osservati a Cipro sono predatori. Possono catturare pesci, tartarughe e persino uccelli

Come sono arrivati ​​gli insetti sull'isola? I ricercatori hanno diverse teorie. E 'probabile che Gli insetti sono semplicemente volati a Cipro dalla terraferma, forse attratti dalle luci delle lanterne. È anche possibile che forti venti o correnti d'acqua li abbiano trasportati lì.







I primi rapporti secondo cui insetti giganti vivono a Cipro sono arrivati ​​agli scienziati da bagnanti casuali che hanno iniziato a fotografarli semplicemente perché erano affascinati dalle dimensioni degli insetti.

E qui sta il problema, perché Cugino di Litocero Possono mordere una persona. Questi morsi non sono fatali, ma si dice che siano estremamente dolorosi. Vale la pena ricordarlo Gli insetti non attaccheranno se non provocati. Pertanto, nel tuo prossimo viaggio a Cipro, è meglio proteggere adeguatamente i tuoi piedi. Oppure guarda semplicemente i tuoi piedi.