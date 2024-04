“Ansia, persino panico.” Mosca è scossa dagli attentati [RELACJA NA ŻYWO]

La guerra in Ucraina continua. Giovedì è il 771° giorno dell'invasione russa. Gli ucraini attaccano sempre più la Russia. L’American Institute for the Study of War (ISW) scrive che dopo i recenti attacchi alle fabbriche in Tatarstan, tra le élite russe sono emerse “preoccupazione e persino panico”. “A Mosca è chiaro che l’esercito russo non è in grado di proteggere le città e le infrastrutture critiche dai droni ucraini”, ha scritto l’Istituto per lo studio della guerra. Come aggiungo, “la Russia trema” prima di ulteriori attacchi. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.