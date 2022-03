Hubert Hurkacz non ha ripetuto il successo degli anni precedenti. I dettagli erano cruciali

Hubert Hurkacz ha giocato mercoledì a Indian Wells il quarto round match del prestigioso ATP Masters 1000 sul cemento. Dopo duecento partite, il tennista polacco ha perso contro la testa di serie Andrei Rublev.

Rafai Smolensky

Marco 17 2022, 01:51



PAP / EPA / RAY ACEVEDO / Nella foto: Hubert Hurkacz



A fine febbraio Hubert Hurkacz e Andrei Rublev si sono sfidati nelle semifinali della competizione ATP 500 a Dubai, dove il russo ha vinto il tie-break del terzo set dopo un duello alla pari. Passarono due settimane e i signori si ritrovarono. Questa volta, nella quarta tappa del prestigioso BNP Paribas Open 2022. Un tennista di Mosca ha vinto a Indian Wells 7:6 (5), 6:4 e grazie a questo ha pareggiato la rappresentativa polacca sul 2-2.

L’inizio della partita spetta a Rublev. Nella terza partita, Hurkacz si è salvato come servizio, ma dopo aver cambiato squadra, l’avversario ha raggiunto il suo obiettivo. Il 25enne di Wroclaw gli ha dato un break point con un doppio fallo, poi ha rotto mezzo pallone. Il settimo tennista al mondo non ha goduto a lungo del vantaggio. Dopo aver cambiato posizione, Hobi ha spremuto il payoff, ha mantenuto la calma in diversi scambi e si è sciolto dopo 3.

Nella seconda parte della prima edizione, Rublow aveva un vantaggio visivo, ma Hurkacz ha difeso i suoi break point nelle partite nove e undici. Non essendoci più pause, il periodo di spareggio è stato cruciale. In questa partita la nostra rappresentativa ha conquistato quattro punti consecutivi da 0-3. Ma nell’ultima fase, il russo ha vinto le principali sostituzioni ed è stato lui a usare il primo pallone.

Guarda il video: #dziejesiewspsport: Un viaggio invernale per la moglie di transito. E non uno qualsiasi!

Nel secondo set, la partita è stata inizialmente molto serrata e i giocatori hanno avuto una forte presa sul servizio. Questo è stato il caso fino alla partita 10, quando Hurkacz era nei guai. Il brillante ritorno ha dato a Rublev tre simboli corrispondenti. La prima volta, il russo ha mandato un pallone in profondità e ha costretto il palo a sbagliare.

Nel duello di 99 minuti, Hurkacz ha segnato 9 ace, 3 doppi falli, 29 vittorie e ben 35 falli. Rublev ha realizzato 9 ace, un doppio fallo e 19 palloni alla fine ei suoi falli. Era più regolare negli scambi e grazie ai suoi potenti dritti ha ottenuto una meritata vittoria.

Hurkacz ha perso contro Rublev per la seconda volta consecutiva e non è riuscito a ottenere il suo miglior risultato a Indian Wells (quarti di finale 2019 e 2021). Ora il nativo di Wrocław andrà a Miami, dove avrà un compito molto difficile per difendere il titolo di ATP Masters 1000.

Il vittorioso Rublev ha vinto la dodicesima partita consecutiva nella serie principale. Prima di venire in California, ha vinto i titoli a Marsiglia e Dubai e mercoledì ha raggiunto il suo primo quarto di finale a Indian Wells. E nel duello di venerdì il suo avversario sarà il bulgaro Grigor Dimitrov.

BNP Paribas Open Bank, Indian Wells (USA)

ATP Masters 1000, Hard Court, montepremi di 8,584 milioni di dollari

mercoledì 16 marzo

Quarto girone di singolare:

Andrey Rublev (7) su Hubert Hurkacz (Polonia, 11) 7-6 (5) 6-4.

Programma e risultati del campionato maschile

Leggi anche:

Buone notizie per Novak Djokovic. E i russi?

Una rivoluzione si prepara a un Grande Slam

Riuscirà Hubert Hurkacz a finire il 2022 tra i primi dieci?

E quindi

no Vota se vuoi vedere i risultati

Segnalare un bug