L’immortale Anita Vodarczyk, finché gli italiani non tacquero. Un grande ritorno per il grande eroe

Poi ha perso non solo i Campionati del Mondo a Eugene, ma anche i Campionati Europei a Monaco. Quello in cui la donna romana ottenne l’oro Bianca Gelber Con un punteggio medio di 72,72 metri è stato il nostro sensazionale Vice Campione Europeo Ewa Rozanska (72,12 metri). Anita Wlodarczyk, la più grande leggenda di questa competizione, non ha difeso la medaglia d’oro che ha vinto in ogni competizione da Helsinki e dal 2012…

Ora l’esperta polacca è tornata in lizza sognando un lancio di circa 73 o 74 metri, che le avrebbe potuto far vincere ancora. In Europa non esiste più una donna così dominantePer quanto polacca fosse, non c’erano duelli come quello con cui combatté Betty Heidler. Questa competizione è in crisi nel Vecchio Continente; I lanciatori di martelli degli Stati Uniti e del Canada guidano la competizione globale. Ma oggi non era così importante, lo sarebbe stato più tardi In poche settimane A Parigi.